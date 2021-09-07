Общество 07.09.2021 19:32
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07.09.2021 19:32
Жители хутора Тумак в Среднеахтубинском районе пытаются добиться отмены строительства опоры сотовой связи в непосредственной близости от своих домов. Хуторяне написали уже несколько коллективных заявлений, в том числе в Роспотребнадзор, но все безуспешно, рассказал ИА «Высота 102» местный житель Александр Иваненко.
Люди считают, что установка оборудования сотовой связи в 50 метрах от жилья негативно скажется на их здоровье. По его словам, около месяца назад на точку будущего строительства приезжал геодезист, который провел необходимые исследования, затем начались подготовительные работы к установке металлической опоры. Сейчас место, куда поставят вышку, прикрыто деревянной крышкой и огорожено сигнальной лентой, рядом лежит металлический столб.
«Отсюда до моего дома всего 50 метров, а до сарая, где у меня животные – и вовсе 25 метров, – рассказал Александр Иваненко. – У нас люди с аритмией, повышенным давлением, ребенок-инвалид с ДЦП рядом живет. Как эта вышка повлияет на наше здоровье? Нам такое соседство не нужно! Да и странно, что ее ставят в низине – весной, во время паводка, сюда заходит вода. Разве это нормально?». С установкой вышки в балке, по словам Иваненко, столкнулись и жители соседнего хутора Ямы.
В территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Волжском, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском и Быковском районе хуторянам ответили, что с 2007 года в функции ведомства не входит надзор за строительством вышек сотовой связи. Не может Роспотребнадзор и запретить возведение подобных объектов. Гражданам посоветовали вновь обратиться в ведомство после введения вышки в эксплуатацию в случае нарушения требований санитарного законодательства.
Чиновники, в свою очередь, заверили хуторян, что «вышки сотовой связи не создают угрозу жизни, безопасности и здоровью граждан и устанавливаются в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами». Планируемая вышка, по данным администрации Среднеахтубинского района, не является особо опасным техническим сооружением.
Между тем, место установки опор для размещения оборудования мобильных операторов согласовывает местная администрация, которая передает разрешение фирме, возводящей вышку. Для строительства и эксплуатации опоры с оборудованием необходимо получать разрешение и в Роспотребнадзоре на соответствие санитарным нормам, проводить на предполагаемой территории радиопоиск, в том числе, чтобы избежать установки в охранной зоне. Информагентство направило запросы о согласовании места установки опоры под оборудование мобильного оператора в хуторе Тумак по улице Центральной.
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