ОПИФ «Открытие – Глобальные инвестиции» продолжает лидировать по доходности среди всех смешанных фондов в России по итогам третьего квартала





Согласно данным портала Investfunds, по итогам третьего квартала открытые паевые фонды Управляющей компании «Открытие» (бренд «Открытие Инвестиции», входит в группу банка «Открытие») продолжают занимать лидирующие позиции по доходности. Наибольший рост с начала года продемонстрировал ОПИФ «Открытие – Акции». При этом ОПИФ «Открытие – Глобальные инвестиции» подтвердил лидерство по доходности за 3 года среди всех смешанных фондов нашей страны.

ОПИФ «Открытие – Глобальные инвестиции» за год сохраняет первое место по доходности среди смешанных фондов, вкладывающихся в иностранные активы, (+21,97%), а за 3 года занимает уверенную первую строчку среди всех смешанных фондов нашей страны (+98,81%).

ОПИФ «Открытие – Лидеры инноваций» входит в тройку лидеров по доходности среди фондов технологического сектора с активами более 1 млрд руб. за год (+21,17%) и за 3 года (+94,04%).

ОПИФ «Открытие – Акции» за 9 месяцев вырос на 26,23%. За год (30.09.2020-30.09.2021) флагманский фонд акций на российском рынке вырос на 43,88%.

ОПИФ «Открытие – Облигации» на конец сентября снизился на 0,19% с начала года. Низкая динамика стоимости пая была обусловлена ростом доходностей на рынке рублевых облигаций и представляет собой привлекательную точку входа для новых пайщиков. За год (30.09.2020-30.09.2021) доходность фонда составила +1,37%.

ОПИФ «Открытие – Еврооблигации» с начала года снизился на 1,22%. За год (30.09.2020-30.09.2021) динамика фонда в рублях составила -3,15% (что соответствует +6,09% в долларах США). За 3 года фонд вошел в тройку лидеров по доходности среди всех фондов облигаций с активами более 1 млрд руб. (+36,76%).

Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

«Стабильно высокие результаты по доходности и простота линейки наших фондов позволяют ОПИФ УК «Открытие» оставаться одними из самых востребованных среди инвесторов. В этом квартале наибольшую доходность показали фонды акций и смешанных инвестиций. Что касается фондов облигаций, по нашему мнению, фаза повышения ставок близка к завершению, а текущие низкие цены на долговые инструменты создают прекрасные возможности для входа на рынок. Мы не устаем повторять, что вместе с падением цен увеличивается будущая доходность облигационных вложений инвесторов, а значит самое время пользоваться моментом».