Общество

«15 лет с вами»: ИА «Высота 102» отмечает юбилей

Общество 11.10.2021 13:57
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11.10.2021 13:57




Дорогие читатели! 11 октября 2021 года исполняется ровно 15 лет, как в медийном пространстве Волгоградской области появилось информационное агентство «Высота 102». По данным Google Analytics, за эти годы вы более 462 миллионов раз прочитали наши публикации и просмотрели видеорепортажи, оставили под материалами сотни тысяч комментариев: ироничных, гневных, обличающих и послуживших основанием для новых публикаций «Высоты 102». Благодаря вашим письмам и звонкам в редакцию рождались злободневные темы, по вашим сигналам информагентство направляло запросы в различные ведомства и правоохранительные органы.
Последние пять лет оказались по-своему непростыми и столь непохожими на предшествовавшее десятилетие. Одним из наиболее ярких событий стал чемпионат мира по футболу-2018, подготовка к которому началась задолго до него и освещение которой стало едва ли не важнее самих соревнований. Большой футбольный праздник состоялся, и вместе мы наблюдали за захватывающими играми, радовались победам спортсменов и огорчались их поражениям.
Предыдущий год принес пандемию новой коронавирусной инфекции, навсегда изменившей нашу жизнь. Новая реальность заставила всех нас пересесть за домашние ноутбуки, освоить удаленку и дистанционное обучение и смириться с тем, что все больше не будет как прежде. Новости о коронавирусе все чаще стали напоминать сводки с фронта, и в весной прошлого года наша редакция отметила небывалый интерес читателей к «Высоте 102». А теперь мы учимся жить по-новому: с QR-кодами, ПЦР-тестами и вечными масками на лице.
Но, несмотря ни на что, ИА «Высота 102» работает для вас: поднимает острые темы на злобу дня, чтобы власти и правоохранительные органы услышали о главных проблемах конкретных людей. Ведь с началом пандемии никуда не исчезли вопросы ЖКХ, экологии, образования, жилья, медицины, бездействия и халатности, коррупции и мошенничества. Информагентство, как и в минувшие 15 лет, продолжит стоять на страже интересов людей.

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