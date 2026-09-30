В волгоградской кулинарии нашли 24 кг опасного куриного филе

Очередное нарушение при оформлении электронных ветеринарных документов было выявлено на площадке хозяйствующего субъекта из Волгоградской области. По данным Россельхознадзора, в организации оформили транспортные эВСД на кулинарное изделие «вареное куриное филе грудки» весом 24 кг на основании производственного сертификата, который был аннулирован. Причина аннулирования — несоответствие подконтрольного товара обязательным требованиям в области ветеринарии.
Данный факт мог привести к выпуску небезопасной продукции, отметили в ведомстве. Кроме того, юридическое лицо, получившее кулинарное изделие, погасило транспортные эВСД спустя 7 дней с момента их оформления, что позднее чем 24 часа с момента прибытия продукции и является нарушением.
На основании установленных фактов, хозяйствующему субъекту и юридическому лицу объявлены предостережения.