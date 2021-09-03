Искусство выживания: под Волгоградом ввели частичную оплату в бюджетных художках и музыкалках





Родители детей, которые в новом учебном году решили привести детей в учреждения дополнительного образования, подведомственных управлению культуры Волжского, чтобы заниматься танцами, музыкой, театральному искусству, были неприятно удивлены необходимостью платить за обучение своих отпрысков. Волжан возмутил тот факт, что месяц занятий в школах для тех, кто впервые перешагнул порог этих учреждений дополнительного образования, будет обходиться им около полутора тысяч рублей. «При этом никаких льгот ни малоимущим, ни многодетным не предусмотрено. Нас «успокаивают», мол, вы будете платить лишь часть, а на самом деле это стоит в два раза больше. Но и это очень большие деньги для некоторых семей, особенно с учетом небольших зарплат в городе и удорожания всего. Нам только и говорят, что все в нашей стране для детей. Но получается, что на детях теперь тоже зарабатывают», - негодуют родители. По их словам, не в восторге от нововведения и педагоги школ искусств. Корреспонденту ИА «Высота 102» удалось пообщаться с некоторыми сотрудниками подведомственных управлению культуры учреждений дополнительного образования и вот что они рассказали. «Мы категорически против введения платных услуг в бюджетных учреждениях. Во-первых, не каждому родителю это по карману. Во-вторых, мы опасаемся, что, если родители не смогут платить за обучение детей, уменьшится количество учеников, соответственно, занятий, отсюда последует падение зарплат и как печальный итог – сокращение финансирования учреждений, а там и до закрытия недалеко», - считают педагоги.

Между тем, противники нововведения ссылаются на то, что власти города нарушают постановление правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», принятого еще в сентябре 2020 года, которые вступили в силу с 1 января этого года. В документе подчеркивается, что «платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета». Учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению культуры, как раз являются бюджетными. Однако в постановлении есть оговорка - деньги за некоторые услуги брать можно, если эти услуги не предусмотрены муниципальным заданием.

Недовольные идеей зарабатывать на первоклассниках учреждений дополнительного образования родители пожаловались в администрацию Волжского. «Вместо того, чтобы отменить плату за посещение первых классов школ искусств, нам предложили сократить количество занятий. Мы уже молчим про то, что педагоги будут меньше получать. У них и сейчас базовые оклады меньше прожиточного минимума. Они вынуждены работать на двух, двух с половиной ставок, чтобы хоть что-то заработать. С уменьшением же количества уроков смысла от занятий просто не будет – школы искусств превратятся просто в кружки по интересам. А у нас есть дети, которые, например, серьезно хотят заниматься музыкой и выбрать ее своей профессией», - поделились родители. Кроме того, взрослые напуганы слухами, которые курсируют среди преподавателей о том, что с нового года финансирование школ искусств может быть урезано в два раза. Волжане предполагают, что сокращение финансирования может не только сказаться на качестве дополнительного образования, но и приведет к оттоку профессиональных педагогов.

В администрации Волжского ИА «Высота 102» пояснили, что в рамках исполнения муниципального задания на текущий финансовый год дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие общеобразовательные программы реализуются как на бюджетной основе, так и с частичной оплатой. «В текущем учебном году набор в первые классы предусмотрен по услуге «реализация дополнительных общеразвивающих программ организациями сферы культуры» с частичной оплатой, реализуемой на бюджетном отделении, утвержденной региональным перечнем муниципальных услуг», - говорится в ответе на редакционный запрос. Что касается возможного сокращения финансирования сферы культуры городского округа, то в администрации городского округа город Волжский Волгоградской области пояснили, что «проект распределения бюджетных ассигнований бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период находятся в стадии разработки». В администрации также подчеркнули, что система оплаты труда работников учреждений устанавливается, исходя из единых рекомендаций, согласно которым размер оклада сотрудников (кроме руководителей) не может быть ниже 50% минимального размера оклада, устанавливаемого согласно федеральному закону «О минимальном размере труда» и не может превышать 150% указанного минимального размера оплаты труда. «Положения по оплате труда работников учреждений культуры и работников дополнительного образования сферы культуры утверждены в соответствии с вышеуказанными требованиями», - говорится в ответе администрации городского округа.

Между тем, родители первоклассников школ дополнительного образования намерены все-таки выяснить, на каком основании ряд услуг в бюджетных учреждениях был исключен из муниципального задания и не было ли этим нарушено постановление правительства РФ.

Напомним, еще в начале года работники учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры Волжского, выражали обеспокоенность планами городских властей о переводе художественной школы, школ искусств и детских музыкальных школ города в статус автономных. Они опасались коммерциализации деятельности этих учреждений, увеличения затрат родителей на обучение детей и уменьшения зарплат сотрудников. Заместитель главы администрации Волжского Екатерина Гиричева тогда подтвердила, что, действительно, в течение 2021 года планируется осуществить переход учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, из бюджетных в автономные. «Это позволит применить упрощенную систему налогообложения и уменьшить расходы на уплату налога на имущество», - поясняли в мэрии.

Справка. В настоящее время статус муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры городского округа, имеют художественная школа, детская школа искусств "Этос", детская школа искусств "Гармония" и детские музыкальные школы №1,2 и 3.