Второй пошел: экс-председателя обкомприроды в Волгограде будут судить по «мусорному» делу





Перед судом в Волгограде предстанет бывший председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталий Сазонов. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, бывший чиновник обвиняется по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Вину он полностью признал. Прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело будет рассматривать Краснооктябрьский районный суд.

Следствием установлено, что в августе 2018 года подведомственное обкомприроды, которым тогда руководил Виталий Сазонов, ГКУ Волгоградской области "Дирекция водохозяйственного строительства" заключило государственный контракт с подрядчиком на выполнение работ по ликвидации накопленных отходов на территории Среднеахтубинского района.

По условиям договора, подрядчик за 269 миллионов рублей обязался вывезти отходы с 18 несанкционированных свалок на территории Среднеахтубинского района на участок карьера в хутор Заяр, а также подготовить площадки к проведению работ по рекультивации земель на площади более 62 га. При этом с целью создания видимости исполнения условий госконтракта подрядчиком часть отходов закопана на этих же несанкционированных свалках.

Несмотря на очевидные нарушения условий государственного контракта, обвиняемым по договоренности с подрядчиком дано указание директору ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства" подписать акты выполненных работ, которые оплачены в полном объеме. При этом сумма оплаченных, но фактически не проведенных работ превысила 121 миллион рублей.

Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области.

Уголовные дела в отношении еще двух сообщников находятся на завершающей стадии расследования. Как ранее сообщало информагентство, в рамках этого уголовного дела задерживались четверо: подрядчик – директор ООО "ГринЛайт" Александр Фирсов, волгоградский бизнесмен Михаил Калонкин, директор ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства" Михаил Ситников и бывший председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Виталий Сазонов.



