«Где тепло?»: волгоградцам дали неработающий телефон для жалоб





Запуск котельных в Волгограде начался еще 7 октября, но в настоящий момент батареи потеплели еще не во всех домах. На уходящей неделе в мэрии обещали дать отопление во все многоквартирные дома и социальные объекты до конца воскресенья. При этом, как сообщили в редакцию ИА «Высота 102» волгоградцы, «круглосуточная» горячая линия по вопросам теплоснабжения, куда региональные власти призывали граждан направлять свои жалобы , не работает.

По номеру 8 (8442) 35-33-66 трубку «круглосуточно» никто не берет. Ранее сообщалось, что по указанному номеру сотрудники ситуационного центра будут фиксировать обращения и организовывать решение поступивших вопросов при участии местных администраций и ресурсоснабжающих организаций.

«Телефон молчит, никто трубку не берет. Хорошева, 48. Дзержинский район нет даже воды в системе отопления. УК ЖЭУ-5 в выходные не работает, им до лампочки проблемы населения», - написал в редакцию читатель по имени Олег.

«Телефон дали..., это, как если вас что либо не устраивает, пишите жалобу и наклеивайте на этот стенд», - возмущается читатель Алекс (пунктуация и орфография авторов сохранены – ред.).

«Сами попробуйте дозвониться!», - написали жители Волжского.

Не удалось дозвониться ни в субботу, ни в воскресенье и корреспонденту «Высоты 102». По указанному телефонному номеру трубку никто не брал.

К слову, в редакцию дозвонились и счастливчики, сообщившие, что в их домах отопление включили. Например, этой радостной новостью поделился читатель, проживающий в Ворошиловском районе на улице Елецкая.

В администрации Волгограда ранее сообщали, что если к понедельнику батареи в квартирах будут холодные, то жильцам нужно звонить в свою управляющую компанию, специалисты которой должны оперативно отрегулировать внутридомовую систему.