Общество 10.10.2021 18:40
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10.10.2021 18:40
Краснослободский районный суд Волгоградской области признал незаконным бездействие администрации города Краснослободска, выразившееся в непринятии мер по подбору, формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков для предоставления в собственность бесплатно многодетным гражданам. Соответствующая обязанность возложена на администрацию тем же решением суда, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Краснослободского суда.
«Администрацией городского поселения г. Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области не были приняты меры по инвентаризации земельных участков на поднадзорной территорий, а также поиску свободных участков для формирования земельных участков. По результатам проверки по факту допущенных нарушений прокуратурой Среднеахтубинского района в адрес главы городского поселения г. Краснослободск внесено представление. Вместе с тем, установлено, что до настоящего времени администрацией городского поселения г. Краснослободск меры к устранению выявленных нарушений, а именно меры по подбору, формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков не приняты», - говорится в решении судебного органа.
Кроме того, установлено, что за период 2020-2021 гг. данной категории граждан предоставлено девять земельных участков, подбор, формирование и постановка которых осуществлена исключительно по инициативе и силами непосредственно самих граждан, что не обеспечивает потребность в земельных участках с учетом количества граждан и является нарушением Земельного кодекса Российской Федерации. Примечательно, что в судебном заседании представитель администрации Краснослободска пояснил, что вывод об отсутствии земельных участков для многодетных был сделан на основании устных пояснений ведущего специалиста по земельным отношениям, осуществлявшего просмотр публичной кадастровой карты.
Несмотря на то, что в решении не указаны сроки его исполнения, жители города Краснослободск, в интересах которых прокурор Среднеахтуюинского района подавал иск, надеются на скорейшее разрешение наболевшего вопроса. Тем более, что на сайте комитета строительства по Волгоградской области размещены сведения о предстоящей застройке еще 84 га земель, которые входят в границы городского поселения, как и еще несколько десятков гектаров земли, имеющихся в городе. В настоящее время на территории городского поселения г. Краснослободск на учете состоит 212 граждан, относящихся к льготной категории «граждане, имеющие трех и более детей», нуждающихся в предоставлении земельных участков.
Напомним, «Высота 102» рассказывала о сложившейся ситуации в материалах «За Волгой для нас земли нет»: многодетные семьи под Волгоградом готовятся к прямой линии с президентом», «Чиновников вызвали в суд из-за нехватки земли для многодетных под Волгоградом».
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