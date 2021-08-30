



Чиновники «порадовали» жителей микрорайона Жилгородок в Дзержинском районе Волгограда очередной отпиской. Люди просили решить вопросы нехватки школ, детсадов, поликлиник в микрорайоне, реконструкции парка и ремонта дорог. Ответ на коллективное обращение, направленное в администрацию президента РФ, пришел на днях из комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.

Из письма жители улиц Шекснинской, Восточно-Казахстанской, 51-й Гвардейской Дивизии с удивлением узнали, что инфраструктура их микрорайона достаточно развита. В частности, «с учетом возможности организации образовательного процесса в двухсменном режиме все дети школьного возраста в данном микрорайоне обеспечены местами для получения… образования» в четырех школах и лицее. Однако люди в своих обращениях и петиции, под которой собрано несколько тысяч подписей, говорили об обратном: мест не хватает, классы переполнены.

Тем не менее, в кабинетах вспомнили о том, что Минпросвещения РФ одобрило заявку Волгоградской области на строительство школы на 1000 мест на улице Шекснинской. Только сроки ее возведения и сдачи опять передвинули, на сей раз на 2023-2024 годы: ранее жителям говорили о 2022 годе.

Ничего нового, причем в буквальном смысле вплоть до каждой цифры, не узнали жители Жилгородка и о возможном расширении сети поликлиник в микрорайоне. Людям вновь ответили, что они прикреплены к взрослому отделению поликлиники №28, дети их – к детскому, а в этих учреждениях здравоохранения имеются необходимые врачи и оборудование. В письме намекнули, что вопрос о строительстве объекта здравоохранения в Жилгородке решается, но когда будет достигнут результат, умалчивается.

При этом жителей больше всего поразила не расплывчатость формулировок - к ним давно уже привыкли -, а приведенная в ответе статистика. Имея на руках подобную отписку за прошлый год, люди обнаружили, что количество населения, приписанного к поликлинике №28, за минувшие 12 месяцев не изменилось ни на одного человека! Просто потрясающую, по мнению чиновников, стабильность демонстрируют жители Жилгородка. Но авторы петиции не склонны доверять таким скопированным прошлогодним данным и намерены обратиться в прокуратуру с просьбой проверить их. После этого жители собираются писать повторное обращение президенту РФ, приложив в качестве доказательства безразличия чиновников к проблемам горожан такие вот «чудеса» статистики.









Чиновники также напомнили жителям, что в 2019 году был отремонтирован перекресток улиц 51-й Гвардейской Дивизии и Восточно-Казахстанской. В 2021 году, по заверениям председателя облкомтерполитики Михаила Битюцкого, власти успеют реконструировать улицу Шекснинскую, а до улицы Маршала Толбухина очередь дойдет только в 2024 году. Городской дорожной службе «поручено рассмотреть возможность» подлатать улицу Краснополянскую в рамках работ по содержанию улично-дорожной сети.

Парк «Русь», о плачевном состоянии которого неоднократно говорили местные жители , похоже, нескоро дождется реконструкции. В ответе из администрации говорится, что проект по благоустройству был разработан еще в 2020 году, но выполнение работ планируется «при условии доведения лимитов бюджетных обязательств». Иными словами, на парк у муниципалитета денег пока нет.

Вопросы благоустройства дворов жителям посоветовали решать через включение в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». За примером и советом людей отправили в городской департамент ЖКХ и ТЭК и во двор домов №22 и №24 на улице Шекснинской.