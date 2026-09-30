В Волгограде вспомнили жертв радиационной аварии на «Маяке»





Накануне, 28 сентября, в Волгограде у памятника «Защитившим от атома» в Центральном районе Волгограда состоялась акция, посвященная памяти ликвидаторов последствий радиационной аварии на ПО «Маяк».

Инициатором акции стали областная общественная организация «Союз «Чернобыль» и ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Напомним, страшная радиационная катастрофа произошла 69 лет назад. 29 сентября 1957 года на территории предприятия, находившегося в закрытом городе Челябинск-40, произошла первая в СССР радиационная авария. Тогда взорвалась емкость для хранения радиоактивных отходов.

Авария по масштабу радиационных загрязнений уступает лишь трагедии на Фукусиме-1 и взрыву на Чернобыльской АЭС. Воздействию радиации подверглись тысячи людей и огромная территория. В устранении последствий техногенной катастрофы принимали участие и волгоградцы. Этой работой занимались в основном военнослужащие и солдаты-срочной службы. Они расчищали зараженную радиацией территорию, складировали и утилизировали опасные отходы.