Происшествия 11.10.2021 09:42
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11.10.2021 09:42
Полицейские на посту ДПС "Городищенский" задержали 40-летнего пассажира рейсового микроавтобуса, который следовал в Волгоград из Кумылженского района. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в ходе плановой проверки служебная собака подала полицейским сигнал о наличии запрещенных веществ у одного из пассажиров. В ходе осмотра у него была обнаружена бутылка из-под йогурта, наполненная зеленым веществом.
Согласно проведенному исследованию, сотрудники экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области установили, что содержимым бутылки является наркотическое вещество – гашишное масло. Пассажир пояснил, что хранил его для личного потребления.
Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.
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