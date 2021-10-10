Происшествия

Машина скорой помощи врезалась в КАМАЗ на трассе в Волгоградской области

Происшествия 10.10.2021 10:35
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10.10.2021 10:35


В результате ДТП на трассе Р-22 «Каспий» в Городищенском районе госпитализирован 44-летний водитель кареты скорой помощи. По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина за рулем спецтранспорта не выдержал дистанцию до ехавшего впереди КАМАЗа и врезался в него. Авария произошла в субботу около 09.30, находились ли в карете скорой помощи пациенты и медперсонал, не сообщается. Водитель грузового автомобиля не пострадал.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

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