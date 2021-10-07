Происшествия

Пожар за несколько десятков километров перепугал волгоградцев

Происшествия 07.10.2021 18:13
0
07.10.2021 18:13


Крупный ландшафтный пожар в Ленинском районе стал причиной беспокойства жителей Волгограда и Волжского минувшим днем. Гигантское облако дыма, поднимающееся над Волго-Ахтубинской поймой, испугало горожан, которые опубликовали в социальных сетях фотографии устрашающего явления. Задымление началось из-за возгорания сухой растительности возле ерика Проран, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. Около 12.00 пожарный отряд №5 выехал на место ЧП, спустя почти 6 часов облако дыма до сих пор виднеется на горизонте. По сообщению ведомства, причина пожара еще устанавливается. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Происшествия
07.10.2021 20:56
Происшествия 07.10.2021 20:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.10.2021 10:14
Происшествия 07.10.2021 10:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.10.2021 09:47
Происшествия 07.10.2021 09:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.10.2021 08:52
Происшествия 07.10.2021 08:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2021 21:06
Происшествия 06.10.2021 21:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2021 19:02
Происшествия 06.10.2021 19:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2021 12:06
Происшествия 06.10.2021 12:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2021 10:08
Происшествия 06.10.2021 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2021 08:40
Происшествия 06.10.2021 08:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2021 20:27
Происшествия 05.10.2021 20:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2021 15:18
Происшествия 05.10.2021 15:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2021 11:11
Происшествия 05.10.2021 11:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2021 10:54
Происшествия 05.10.2021 10:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2021 08:40
Происшествия 05.10.2021 08:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2021 18:10
Происшествия 04.10.2021 18:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:26
Москвича осудили за зверское убийство под «кайфом» в волгоградском хостелеСмотреть фотографии
20:56
Пригородная маршрутка снесла дорожный знак в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
19:38
Волгоградцы третий месяц штурмуют высотку без лифта из-за оплошности подрядчикаСмотреть фотографии
18:13
Пожар за несколько десятков километров перепугал волгоградцевСмотреть фотографии
17:55
Администрация Волгограда приросла новым комитетомСмотреть фотографии
17:00
Зараженную вирусом АЧС мясную продукцию выявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:30
QR-коды вводят в салонах красоты в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:13
Волгоградской области дадут 5 млрд рублей в кредит на новые микрорайоныСмотреть фотографии
14:45
Волгоградцы вышли на тропу войны с уличными торгашами в частном сектореСмотреть фотографии
14:35
«Титан-Баррикады» продает в Волгограде свой служебный катерСмотреть фотографии
14:15
Волгоградским медалистам Паралимпийских игр-2020 выплатят миллионы рублейСмотреть фотографии
13:55
В Волгограде водителю пассажирского автобуса стало плохо за рулемСмотреть фотографии
13:13
Главе поселения в Волгоградской области не дали «взять под крышу» песчаный карьерСмотреть фотографии
12:59
Жителям Волгоградской области дали телефон для жалоб на отоплениеСмотреть фотографии
12:56
Оперштаб Волгоградской области озвучил пугающую статистику по коронавирусуСмотреть фотографии
12:43
В Волгоградской области проданную по дешевке землю вернули муниципалитетуСмотреть фотографии
11:24
Регоператор напоминает об ответственности за несвоевременную оплату за вывоз мусораСмотреть фотографии
11:21
Обвалившийся мост в Волгоградской области реконструируют до конца годаСмотреть фотографии
11:16
Прокурор Волгоградской области поддержал обвинение в жестоком убийстве пенсионеркиСмотреть фотографии
10:53
В горсаду Волгограда появятся многоугольные волки, лисы и медведиСмотреть фотографии
10:29
Волжские тепловые сети завершили подготовку к отопительному периоду и получили паспорт готовностиСмотреть фотографии
10:14
На «заговоренном» перекрестке в Волгограде снова произошло ДТПСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде спасли сидевшую на краю балкона высотки девушкуСмотреть фотографии
08:59
УК «Сириус»: в поддержании чистоты и порядка работаем на результатСмотреть фотографии
08:52
В Волгограде закрыли станцию скоростного трамвая «Площадь Ленина»Смотреть фотографии
07:50
ПСБ и УК Промсвязь запускают акцию «120 000 рублей за инвестиции в ПИФ»Смотреть фотографии
21:06
Браконьерский стан с 47 бочками «запрещенки» накрыли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:03
Продавцы передвижной ярмарки играют в кошки-мышки с покупателями в ВолжскомСмотреть фотографии
19:02
Инструктор по вождению в Волжском устроил ДТП с пострадавшимиСмотреть фотографии
17:57
Мэрия Волгограда объявила о запуске котельныхСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 