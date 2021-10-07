Банк «Открытие» ввел вклад с повышенными ставками для зарплатных клиентов и пенсионеров

Экономика 07.10.2021 15:08 Новости компаний
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07.10.2021 15:08 Новости компаний
Банк «Открытие» предлагает своим клиентам новый рублевый вклад «Надежный партнер». Его ставка на 0,2 процентных пункта выше, чем у стандартного вклада «Надежный».
Вклад «Надежный партнер» могут открыть клиенты, которые за последние три месяца получали заработную плату на банковскую карту по тарифу «Opencard Зарплатная», активировали банковскую карту с тарифом «Opencard Зарплатная» или получали зачисления пенсии из Пенсионного фонда РФ на банковскую карту по тарифу «Opencard», «Opencard Зарплатная» НПС «МИР».
При заключении договора клиент выбирает способ выплаты процентов: единовременно за весь срок – в день размещения средств или в последний день действия вклада. Также возможна ежемесячная выплата процентов в число месяца, соответствующее дате открытия вклада.
Размер ставки по вкладу определяется в зависимости от способа выплаты процентов, выбранного клиентом. Максимальная ставка, которой могут воспользоваться клиенты банка, с выплатой процентов в конце срока составляет 6,70% годовых, с выплатой процентов ежемесячно – 6,33%, с выплатой процентов в начале срока – 5,95% (при размещении на срок 730 дней).
Минимальная сумма вклада - 50 тысяч рублей. Возможность пополнения или частичного снятия средств не предусмотрена.
Вклад «Надежный партнер» можно оформить как в офисе, так и в удаленных каналах банка.
Более подробно ознакомиться с условиями по новому вкладу можно в отделениях или при обращении в контакт-центр банка.
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