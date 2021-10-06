Экономика 06.10.2021 12:10 Новости компаний
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06.10.2021 12:10 Новости компаний
В Волгоградской области состоялось чествование педагогов, посвященное Дню Учителя. В числе тех, кто принимал поздравления - 15 педагогов Волгоградской области, которые стали лауреатами Всероссийского конкурса «Золотая тысяча учителей России».
Это ежегодный знаковый конкурс для педагогов, учредителем которого является министерство просвещения РФ. Жюри оценивало личные достижения педагогов в профессиональной сфере, умение подготовить и внедрить в образовательный процесс свои методические авторские разработки, которые получили одобрение коллег и педагогического сообщества.
Сбербанк также принял участие в поздравлении педагогов региона и награждении участников Всероссийского конкурса. Им были вручены годовые подписки на сервисы экосистемы Сбербанка: СберПрайм и СберЗдоровье.
«Быть учителем – это настоящее призвание. Добрый, умный, чуткий и талантливый, умеющий поделится знаниями, - такого учителя так хочется встретит на своем жизненном пути. И такие люди есть, они сегодня среди нас.Хочется присоединиться ко всем поздравлениям, которые звучат в адрес педагогов, и вручить победителям этого престижного конкурса подарочные сертификаты на сервисы экосистемы Сбера», - отметил Виталий Медведенко, заместитель управляющего Волгоградским отделением ПАО Сбербанк.
«Уровень профессиональной подготовки педагогов Волгоградской области очень высок, что подтверждают федеральные и региональные конкурсы, проекты. Я могу с уверенностью сказать, что наши учителя не просто дают качественное образование, а являются настоящими наставниками для детей – теми людьми, которые воспитывают, помогают расти, развиваться как личность и выбирать профессию: то есть закладывают основы ценностей на всю жизнь», - сказала Зина Мержоева, заместитель губернатора Волгоградской области.
В рамках партнерского соглашения о сотрудничестве Сбербанк совместно с образовательными учреждениями региона постоянно реализует перспективные проекты, продвигает лучшие инновационные идеи, создает цифровую образовательную среду.
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