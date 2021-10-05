Заказчика ликвидации свалок в Волго-Ахтубинской отдали под суд





Перед судом в Волгограде предстанет бывший директор ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства" Михаил Ситников. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, он обвиняется в превышении должностных полномочий по ч.1 ст. 286 УК РФ.

Следствием установлено, что в августе 2018 года ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства" заключен госконтракт с подрядчиком на выполнение работ по ликвидации 18 несанкционированных свалок на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области. По условиям договора подрядчик за 269 миллионов рублей обязался вывезти отходы с указанных свалок на участок карьера в хутор Заяр, а также подготовить площадки к проведению работ по рекультивации земель на площади более 62 га. Однако с целью создания видимости исполнения условий госконтракта подрядчиком часть отходов была закопана на этих же несанкционированных свалках.

Несмотря на очевидные нарушения условий государственного контракта, Ситников подписал акты выполненных работ, которые оплатили в полном объеме. Следствием установлено, что сумма оплаченных, но фактически не проведенных работ превысила 121 миллион рублей.

Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области. Вину Ситников полностью признал.

Прокуратура проверила материалы уголовного дела и посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Краснооктябрьский районный суд Волгограда. Ожидать суда фигурант уголовного дела будет, находясь по домашним арестом.

Уголовные дела в отношении его троих сообщников находятся на завершающей стадии расследования. Как ранее сообщало информагентство, в рамках этого уголовного дела задерживались подрядчик – директор ООО "ГринЛайт" Александр Фирсов, волгоградский бизнесмен Михаил Калонкин и бывший председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Виталий Сазонов.