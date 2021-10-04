Роспотребнадзор отменил массовые мероприятия по всей стране из-за коронавируса

Федеральные новости 04.10.2021 14:47
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04.10.2021 14:47
Массовые мероприятия по всей стране отменены из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации. Об этом сообщила сегодня глава Роспотребнадзора России Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. По ее словам, для проведения таких мероприятий сегодня нет оснований.
Глава Роспотребнадзора напомнила, что на предыдущей неделе в рост заболеваемости COVID-19 наблюдался в 36 субъектах.
"Ситуация с коронавирусом крайне напряженная. Данные за прошедшую 39-ю неделю — мы выросли [заболеваемость] еще на 14 %, — рассказала Анна Попова. — Массовые мероприятия остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса".
Позже в Роспотребнадзоре разъяснили, что в России не вводились новые ограничения для массовых мероприятий. По данным ведомства, в стране продолжает действовать постановление от 7 июля, которое разрешает регионам вводить или смягчать эти ограничения в зависимости от конкретных показателей по заболеваемости и тестированию.
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