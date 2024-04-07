Федеральные новости

В России ввели штраф до полумиллиона за самовольную замену плит и колонок

Федеральные новости 07.04.2024 15:01
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07.04.2024 15:01


Президент РФ Владимир Путин подписал закон об  установлении штрафов до 500 тысяч рублей в случае самовольной замены внутридомового или внутриквартирного газового оборудования без вызова специалиста, сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС

Штрафы увеличили в несколько раз. Так, кошельки рядовых граждан смогут облегчить на суммы от 5 до 10 тысяч рублей (вместо прежней «вилки» от 1 до 2 тысяч). Должностным лицам «светит» уже от 25 до 100 тысяч рублей (ранее они платили от 5 до 20 тысяч рублей). В самом незавидном положении юрлица. Компании будут штрафовать на суммы от 200 до 500 тысяч рублей (ранее обходились штрафными санкциями от 40 до 100 тысяч рублей).

В случае аварии и при угрозе жизни людей санкции серьезно ужесточили. Штраф для граждан составит от 50 до 150 тысяч рублей (ранее он колебался в пределах от 10 до 30 тысяч рублей), должностные лица заплатят от 200 до 500 тысяч рублей (вместо принятых ранее  размеров от 50 до 100 тысяч рублей) или их дисквалифицирую на срок до трех лет. Для юридических лиц штраф составит от полумиллиона до двух миллионов рублей. Раньше компаниям грозило лишь от 100 до 400 тысяч рублей.

По информации «Парламентской газеты», если вдруг собственник решит не впускать в свое жилище представителей газовой службы, а также специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов, которые вправе проверять и диагностировать оборудование, то его оштрафуют на сумму от 5 до 10 тысяч рублей.

Уточняется, что у газовиков стало больше оснований для беспрепятственного доступа в частное домовладение. К выполнению работ по ТО и ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования добавили случаи необходимости приостановления подачи газа.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования, то есть 16 апреля.  

Напомним, что в Волгоградской области участились случаи отравления угарным газом. Зачастую причинами становятся неправильная эксплуатация газовых приборов и некачественное оказание услуг по установке сложного оборудования.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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