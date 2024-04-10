Федеральные новости

В ГД планируют полностью запретить продажу вейпов в России

Федеральные новости 10.04.2024 10:15
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10.04.2024 10:15


Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» в Госдуме РФ разработали законопроект о полном запрете розничной продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов, сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС. Авторы документа уточняют, что число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011-м. 

Под запрет попадает продажа никотина (в том числе полученным путем синтеза) в розницу. Также под ограничениями его производные, включая соли никотина, а также никотинсодержащую и безникотиновую жидкость и устройства для их доставки. По словам одного из разработчика инициативы, Ярослава Нилова (ЛДПР), сейчас идет активный сбор подписей, и продолжаются консультации по поводу документа. В ближайшее время законопроект внесут в нижнюю палату российского парламента. 

В пояснительной записке отмечается, что вейпинг позиционируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, «однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей». Так, «врачи даже выделяют особое заболевание — вейп-ассоциированное повреждение легких, напоминающее по симптомам и проявлениям пневмонию». У курящих «электронки» также формируется никотиновая зависимость. Депутаты уверены, что даже безникотиновые жидкости для вейпов несут в себе опасность, так как в их составе значатся глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и загустители. При вдыхании эти вещества могут привести к тяжелым заболеваниям легких. 

При этом авторы законопроекта поясняют, что в России уже действуют некоторые ограничения, касающиеся запрета продавать вейпы подросткам, выпуска в обращение никотинсодержащей продукции с добавлением ароматизаторов и иных добавок, открытой выкладки и демонстрации устройств для потребления никотинсодержащей продукции, а также розничной торговли устройствами для потребления никотинсодержащей продукции и составными частями для них на ярмарках, выставках и онлайн. На взгляд парламентариев, установленные запреты легко обойти и несовершеннолетние продолжают покупать вейпы. 

Члены ГД РФ считают, что их инициатива поможет достичь целей «народосбережения». И пускай полный запрет на продажу вейпов приведет к потере доходов федеральной казны, однако, здоровье молодого поколения все же в приоритете. При этом за нелегальным оборотом «электронок» должны следить соответствующие органы. 

Напомним, что сотрудники Роспотребнадзора в Волгоградской области ранее предупреждали об угрозе вейпов, провоцирующих болезнь EVALI, которая приводит к разрушению легких. В территориальном управлении ведомства отметили, что под особой угрозой подростки, так как сейчас в России 40% школьников периодически или постоянно пользуются электронными сигаретами и парят вейпы.

Фото: архив ИА «Высота 102»  

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