Федеральные новости

Допустимую концентрацию наливаек рассчитают в Госдуме

Федеральные новости 17.04.2024 13:07
0
17.04.2024 13:07


Депутатов Государственной думы не перестает тревожить растущее количество наливаек в спальных районах городов России. По данным депутата Бийсултана Хазаева, на пять многоквартирных домов в отдельных случаях сегодня может приходиться шесть алкомаркетов. В интервью «Парламентской газете» Хазаев рассказал, какие меры по борьбе с наливайками планируют разработать в ГД. Одна из них – расчет предельно допустимой концентрации таких заведений. 

По словам Бийсултана Хазаева, увеличение количества наливаек в городах вызывает серьезные опасения. И прежде всего – за будущее молодежи. Сегодня подростки забегают в такие магазины за конфетой, завтра потянутся к полкам с алкопродукцией. 

– Необходимо сокращать количество такого рода торговых точек. Тем более их маркетинговые ухищрения — все равно что конфетка от педофила. Они сладости делают дешевле, чем в любом другом магазине в округе, и это в том числе притягивает туда подростков. Так что я считаю, что законодательство должно более качественно регулировать количество подобных заведений в спальных районах, – высказался депутат ГД. – Правильный шаг мы уже сделали – передали регионам полномочия сокращать время продажи алкоголя в этих так называемых «наливайках». Надо еще концентрацию этих заведений определить. Чтобы это не было на усмотрение бизнеса, потому что мы получим модель, где владельцы этих «наливаек», которых будет все больше, просто станут в два раза богаче. За этим последует рост заболеваний и смертности среди наших граждан. 

Хазаев подчеркивает – это пока не война с индустрией. 

– Но регуляторная норма государства должна быть выстроена так, чтобы мы четко понимали: если это спальный район, то там больше трех заведений такого рода открывать нельзя. А сейчас их может быть 33 — и никаких проблем.

Предельно допустимую концентрацию наливаек еще предстоит определить. Однако уже сейчас парламентарий предвидит немало дискуссий по данному вопросу. Первый, кто восстанет – разумеется, богатеющий на алкоголизме россиян бизнес. 

По моему мнению, на пять домов один маленький алкомаркет – это нормально. А сейчас на пять домов их сконцентрировано около шести. Но расчеты мы еще будем уточнять. Поверьте мне, это вопрос жесточайшей дискуссии с союзами и объединениями алкогольной индустрии. Будут еще вибрации в этом формате, но к этому нужно философски относиться. Мы поднимаем тему, которая касается многомиллиардных заработков отдельных личностей. И они просто так их терять не хотят. Понятная история. Но определяющим в этом вопросе должно быть не их мнение, а мнения социального, медицинского блоков, правоохранительных структур, – подытожил депутат. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
10.04.2024 21:39
Федеральные новости 10.04.2024 21:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.04.2024 16:19
Федеральные новости 10.04.2024 16:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.04.2024 15:43
Федеральные новости 10.04.2024 15:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.04.2024 11:10
Федеральные новости 10.04.2024 11:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.04.2024 10:15
Федеральные новости 10.04.2024 10:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.04.2024 18:33
Федеральные новости 08.04.2024 18:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.04.2024 15:01
Федеральные новости 07.04.2024 15:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.04.2024 18:19
Федеральные новости 05.04.2024 18:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.04.2024 17:28
Федеральные новости 05.04.2024 17:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.04.2024 12:47
Федеральные новости 05.04.2024 12:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.04.2024 08:59
Федеральные новости 05.04.2024 08:59
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.03.2024 10:17
Федеральные новости 31.03.2024 10:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.03.2024 10:23
Федеральные новости 28.03.2024 10:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.03.2024 10:17
Федеральные новости 28.03.2024 10:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.03.2024 14:29
Федеральные новости 26.03.2024 14:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:25
«Ночевали в офисе»: волгоградцы сняли на видео последствия потопа в ДубаиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:17
В центре Волгограда расцветает Иудино деревоСмотреть фотографии
13:45
Прощай, рыбалка: на Волжской ГЭС открыли водосливную плотинуСмотреть фотографии
13:24
В Волжском на улице Мира провалился тротуар из-за гидроудараСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
Волгоградское предприятие выпустило 120 кг «бессмертного» окорокаСмотреть фотографии
13:07
Допустимую концентрацию наливаек рассчитают в ГосдумеСмотреть фотографии
12:42
Волгоградские аграрии крепко взялись за боронуСмотреть фотографии
12:36
«Единая Россия»: в марафоне «Сила России» примут участие жители всех регионовСмотреть фотографии
12:30
Под Волгоградом из-за паводка удлиняют понтонный мост между поселкамиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:13
Волгоградку оштрафовали на 2 тысячи за запрещенную символику в TelegramСмотреть фотографии
12:03
Сотрудница пункта выдачи в Волгограде «обула» Wildberries на 100 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:43
В Волгограде сотрудник органа опеки «продал» многодетной матери детей за 40 тысячСмотреть фотографииCмотреть видео
11:42
Рыбак бесследно исчез на Дону в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:43
Ветхий мост в Волгоградской области отремонтируют за 85,5 млн рублейСмотреть фотографии
10:38
В центре Волгограда отремонтируют 4 уличных туалетаСмотреть фотографии
10:19
На трассе Волгоград-Луганск четыре человека пострадали из-за выезда «УАЗа» на встречкуСмотреть фотографии
09:46
Энергетики опровергли мифы о переходе дачников на прямые договора энергоснабженияСмотреть фотографии
09:25
Прикинулись овцами: под Волгоградом накрыли три майнинговые фермыСмотреть фотографии
08:26
В Волгоград вернули летучих мышей после лечения в московском зоопаркеСмотреть фотографии
06:24
Лесничество в Волгоградской области провалило госзадание по валежнику и сухостоюСмотреть фотографии
21:38
Под Волгоградом осудили фермера за пролитую кровь на полях «Дяди Вани»Смотреть фотографии
21:21
В матче «Каустика» и «Саратова» забросили 60 мячейСмотреть фотографии
20:41
Минобороны наградило волгоградского военного священника Сергия ПоповаСмотреть фотографии
20:12
В Волгограде внедрили контроль за тандемами лихачей на электросамокатахСмотреть фотографии
19:39
Депутаты и общественники обсудили экологическую стратегию Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:05
Темпы жилищного строительства в Волгоградской области побили новый рекордСмотреть фотографии
17:57
В Волгограде произошел пожар в девятиэтажке на Семи ветрахСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
В Волгоградской области школьники осваивают управление дронамиСмотреть фотографии
17:31
Жара до +30 и ураган: погода приготовила новый сюрприз волгоградцамСмотреть фотографии
16:57
В Волгоградской области ИИ поможет терапевтам определиться с диагнозомСмотреть фотографии
 