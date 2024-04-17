Допустимую концентрацию наливаек рассчитают в Госдуме





Депутатов Государственной думы не перестает тревожить растущее количество наливаек в спальных районах городов России. По данным депутата Бийсултана Хазаева, на пять многоквартирных домов в отдельных случаях сегодня может приходиться шесть алкомаркетов. В интервью «Парламентской газете» Хазаев рассказал, какие меры по борьбе с наливайками планируют разработать в ГД. Одна из них – расчет предельно допустимой концентрации таких заведений.

По словам Бийсултана Хазаева, увеличение количества наливаек в городах вызывает серьезные опасения. И прежде всего – за будущее молодежи. Сегодня подростки забегают в такие магазины за конфетой, завтра потянутся к полкам с алкопродукцией.

– Необходимо сокращать количество такого рода торговых точек. Тем более их маркетинговые ухищрения — все равно что конфетка от педофила. Они сладости делают дешевле, чем в любом другом магазине в округе, и это в том числе притягивает туда подростков. Так что я считаю, что законодательство должно более качественно регулировать количество подобных заведений в спальных районах, – высказался депутат ГД. – Правильный шаг мы уже сделали – передали регионам полномочия сокращать время продажи алкоголя в этих так называемых «наливайках». Надо еще концентрацию этих заведений определить. Чтобы это не было на усмотрение бизнеса, потому что мы получим модель, где владельцы этих «наливаек», которых будет все больше, просто станут в два раза богаче. За этим последует рост заболеваний и смертности среди наших граждан.

Хазаев подчеркивает – это пока не война с индустрией.

– Но регуляторная норма государства должна быть выстроена так, чтобы мы четко понимали: если это спальный район, то там больше трех заведений такого рода открывать нельзя. А сейчас их может быть 33 — и никаких проблем.

Предельно допустимую концентрацию наливаек еще предстоит определить. Однако уже сейчас парламентарий предвидит немало дискуссий по данному вопросу. Первый, кто восстанет – разумеется, богатеющий на алкоголизме россиян бизнес.

– По моему мнению, на пять домов один маленький алкомаркет – это нормально. А сейчас на пять домов их сконцентрировано около шести. Но расчеты мы еще будем уточнять. Поверьте мне, это вопрос жесточайшей дискуссии с союзами и объединениями алкогольной индустрии. Будут еще вибрации в этом формате, но к этому нужно философски относиться. Мы поднимаем тему, которая касается многомиллиардных заработков отдельных личностей. И они просто так их терять не хотят. Понятная история. Но определяющим в этом вопросе должно быть не их мнение, а мнения социального, медицинского блоков, правоохранительных структур, – подытожил депутат.