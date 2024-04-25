Приоритетную диспансеризацию для участников СВО предложил министр Мурашко





Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил с предложением обеспечить участников СВО приоритетной диспансеризацией. Кроме того, сообщает ТАСС со ссылкой на чиновника, участники спецоперации должны быть обеспечены и специализированной помощью, включая высокотехнологичную медицинскую помощь. Также до конца 2024 года, по его словам, все нуждающиеся должны получить психологическую помощь.

– Отдельно нужно остановиться на задачах, связанных с теми, без которых мы не могли бы сейчас говорить о развитии, о ветеранах и участниках СВО. Наша миссия обеспечить им приоритетную помощь. <…> Важно создать условия для приоритетного прохождения ими диспансеризации в режиме "два этапа за один день", – цитирует информагентство Мурашко.

Министр также добавил, что в 2024 году планируется завершить все мероприятия по оснащению региональных медицинских организаций, имеющих отношение к реабилитации данной категории пациентов. В целом в стране в дооснащении реабилитационным медицинским оборудованием нуждаются 46 госпиталей.