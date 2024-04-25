Федеральные новости

Приоритетную диспансеризацию для участников СВО предложил министр Мурашко

Федеральные новости 25.04.2024 10:38
0
25.04.2024 10:38


Министр здравоохранения России Михаил Мурашко  выступил с предложением обеспечить участников СВО приоритетной диспансеризацией. Кроме того, сообщает ТАСС со ссылкой на чиновника, участники спецоперации должны быть обеспечены и специализированной помощью, включая высокотехнологичную медицинскую помощь. Также до конца 2024 года, по его словам, все нуждающиеся должны получить психологическую помощь.  

Отдельно нужно остановиться на задачах, связанных с теми, без которых мы не могли бы сейчас говорить о развитии, о ветеранах и участниках СВО. Наша миссия обеспечить им приоритетную помощь. <…> Важно создать условия для приоритетного прохождения ими диспансеризации в режиме "два этапа за один день", – цитирует информагентство Мурашко.

Министр также добавил, что в 2024 году планируется завершить все мероприятия по оснащению региональных медицинских организаций, имеющих отношение к реабилитации данной категории пациентов. В целом в стране в дооснащении реабилитационным медицинским оборудованием нуждаются 46 госпиталей. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
19.04.2024 14:27
Федеральные новости 19.04.2024 14:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.04.2024 10:48
Федеральные новости 19.04.2024 10:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.04.2024 09:47
Федеральные новости 19.04.2024 09:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.04.2024 09:29
Федеральные новости 19.04.2024 09:29
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.04.2024 16:43
Федеральные новости 17.04.2024 16:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.04.2024 13:07
Федеральные новости 17.04.2024 13:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.04.2024 21:39
Федеральные новости 10.04.2024 21:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.04.2024 16:19
Федеральные новости 10.04.2024 16:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.04.2024 15:43
Федеральные новости 10.04.2024 15:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.04.2024 11:10
Федеральные новости 10.04.2024 11:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.04.2024 10:15
Федеральные новости 10.04.2024 10:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.04.2024 18:33
Федеральные новости 08.04.2024 18:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.04.2024 15:01
Федеральные новости 07.04.2024 15:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.04.2024 18:19
Федеральные новости 05.04.2024 18:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.04.2024 17:28
Федеральные новости 05.04.2024 17:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:25
В Волжском отец проломил ботинком голову двухмесячной дочериСмотреть фотографии
13:58
Бочаров передал звезду Героя России вдове капитана Александра МатлаховаСмотреть фотографии
13:57
Шесть человек пострадали в массовом ДТП междугородней маршруткой под СаратовомСмотреть фотографии
13:35
УФАС занялось пугающими волгоградцев платежками ЖКХСмотреть фотографии
13:23
Олега Сергеева назначили исполняющим обязанности главного тренера «Ротора»Смотреть фотографии
13:11
В Волгограде мигрантов поймали с поличным на закладке героинаСмотреть фотографии
13:09
В Волгограде избили и ограбили раненого участника СВОСмотреть фотографии
12:39
Ворошиловский торговый центр объявил о новой акции с подарками для покупателейСмотреть фотографии
12:36
В Волжском пьяный ревнивец забил до смерти сожительницу-инвалидаСмотреть фотографии
11:49
«Красная Минерва» из Африки добралась до ВолгоградаСмотреть фотографии
11:44
В Волгоградской области скорректировали региональные выплаты медработникамСмотреть фотографии
11:24
Волгоградцу дали 11 лет «строгача» за убийство и неуплату алиментовСмотреть фотографии
11:19
Губернатор Бочаров провел онлайн-прием волгоградцевСмотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом нашли опасную для коров и собак заразуСмотреть фотографии
10:38
Приоритетную диспансеризацию для участников СВО предложил министр МурашкоСмотреть фотографии
10:27
Планомерное развитие: Tele2 модернизировала сеть в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде на мосту через Волгу перевернулась фура, три человека пострадалиСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде очевидцы сняли на видео стрелявшего под окнами мужчинуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:37
Волгоградстат зафиксировал новые цены на мясо для шашлыкаСмотреть фотографии
09:33
В Калаче Волгоградской области после аварии возобновили водоснабжениеСмотреть фотографии
08:49
В Волгоградской области потратят миллионы рублей на закупку госсимволикиСмотреть фотографии
08:42
Взлетевшие цены на бензин в Волгоградской области взяли перерывСмотреть фотографии
08:14
Ушедший в отставку главный тренер «Ротора» взял вину на себяСмотреть фотографии
07:45
В Волгограде назначили новые дачные электричкиСмотреть фотографии
22:32
Под Волгоградом город остался без воды из-за аварии на насосной станцииСмотреть фотографии
22:25
«Ротор» проиграл аутсайдеру Второй лиги «Велесу» со счетом 2:3Смотреть фотографии
22:06
Сергей Попков покинул «Ротор»Смотреть фотографии
21:49
Гидрометцентр РФ предупредил о суховее в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:17
Главный тренер «Ротора» заявил о готовности уйти в отставкуСмотреть фотографии
20:55
В девятиэтажке Волгограда потушили пожарСмотреть фотографии
 