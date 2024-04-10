Федеральные новости

Кабмин утвердил льготы для добровольцев Росгвардии

Федеральные новости 10.04.2024 11:10
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10.04.2024 11:10


Российским правительством подписано постановление, согласно которому россияне, вступившие в добровольческие формирования войск национальной гвардии России, будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Минобороны.  

В числе таких мер поддержки: 

  • выплата ежемесячной денежной компенсации, 
  • включение периодов пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж и в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии, 
  • учет пребывания в добровольческих формированиях при установлении повышенной выплаты к пенсиям по старости и инвалидности, 
  • снабжение вещевым имуществом,
  • семьям погибших добровольцев предусмотрены компенсации расходов по оплате коммунальных платежей.

Напомним, что закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своем составе добровольческие формирования, был подписан Владимиром Путиным 25 декабря 2023 года. Этот же закон наделил добровольцев Росгвардии правом на такие же меры поддержи, как получают добровольцы Минобороны.

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