Кабмин утвердил льготы для добровольцев Росгвардии





Российским правительством подписано постановление, согласно которому россияне, вступившие в добровольческие формирования войск национальной гвардии России, будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Минобороны.

В числе таких мер поддержки:

выплата ежемесячной денежной компенсации,

включение периодов пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж и в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии,

учет пребывания в добровольческих формированиях при установлении повышенной выплаты к пенсиям по старости и инвалидности,

снабжение вещевым имуществом,

семьям погибших добровольцев предусмотрены компенсации расходов по оплате коммунальных платежей.

Напомним, что закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своем составе добровольческие формирования, был подписан Владимиром Путиным 25 декабря 2023 года. Этот же закон наделил добровольцев Росгвардии правом на такие же меры поддержи, как получают добровольцы Минобороны.