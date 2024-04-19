Регионы России отказываются от салютов и парадов 9 Мая





До празднования 79-й годовщины Победы советских войск в Великой Отечественной войне остается без малого три недели, и в ряде регионов страны властями уже объявлены решения по праздничным мероприятиям. Так, сообщает ИА «Высота 102», часть субъектов РФ отметят 9 Мая без салютов, а в ряде городов решили отказаться и от Парада Победы.

Так, к примеру, в Саратовской области губернатор Роман Бусаргин сегодня, 19 апреля, объявил о том, в областном центре в этом году не будет ни парада, ни салюта в памятный день. Как передает ИА «СарИнформ», с таким предложением к Бусаргину обратились саратовские ветераны.

– Считаю это правильным, в том числе с точки зрения безопасности, – добавил губернатор соседнего региона.

Также праздничные салюты отменили уже в Рязани, Омске, Москве, Брянске. Парад Победы не станут проводить в Брянской и Белгородской областях. Решения об отмене мероприятий местные власти объясняют соображениями безопасности.

Что касается мероприятий в Волгоградской области, то, сообщает ИА «Высота 102», на сегодня решений об отмене парада или салюта власти региона не принимали – мероприятия планируются в обычном формате.