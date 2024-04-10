Участников СВО освободили от процентов за период кредитных каникул





В России вступил в силу федеральный закон, согласно которому участники специальной военной операции (СВО) освобождаются от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся за время кредитных каникул. Закон направлен на обеспечение социальной поддержки и снижение кредитной нагрузки участников СВО.

Начисленные во время кредитных каникул проценты по кредитам и займам, уточняет РИА Новости, будут списываться, а если часть процентов уже уплачена, средства пойдут в зачет погашения основного долга либо иных обязательств такого заемщика.

Банкам из федерального бюджета будет возмещено 50% недополученного дохода по процентам в связи с вводимой льготой. На эти цели из федерального бюджета будет выделено порядка 5,7 миллиарда рублей.