



В России стартовала кадровая программа «Время Героев», в ходе которой участников специальной военной операции подготовят к работе в органах власти и государственных корпорациях. По инициативе президента Владимира Путина, участники СВО должны стать элитой общества и занимать руководящие позиции в бизнесе, госуправлении и в системе образования. Первые из них уже успешно прошли тестирование.

Так, в частности, по словам руководителя блока оценочных мероприятий программы Павла Безручко, из допущенных к тестированию кандидатов задание завершили около 80%.

– Это отличный показатель, который свидетельствует о высокой мотивации и подготовленности участников. Количество участников отбора, прошедших тестирование, которые в настоящее время находятся на передовой, ожидаемо оказалось достаточно велико. Даже находясь в сложной ситуации, бойцы старались найти возможность пройти онлайн-тестирование в соответствии со всеми техническими требованиями, которых было немало, – сказал Безручко, отметив при этом, что средние баллы, полученные кандидатами, довольно высокие.

Итоги тестирования будут доступны для участников с 20 мая в личных кабинетах участники узнают 20 мая.