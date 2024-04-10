ЦБ РФ озвучил шесть мер по борьбе с бедностью

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания в Госдуме предложила шесть мер по борьбе с бедностью в стране, сообщает V102.RU со ссылкой на «Ъ». Глава ЦБ РФ назвала инфляцию налогом на бедных и призвала снижать ее всеми возможными способами.

— Они [бедные] больше всего страдают от роста цен, который съедает и так небольшие их доходы,— отметила Набиуллина.

Еще один бич тех, чей карман почти всегда пуст — чрезмерная закредитованность, для борьбы с которой также принимаются «все необходимые меры». По мнению Банка России, люди с невысокими доходами часто попадают в ловушку мошенников на финансовом рынке. Эффективная борьба с такими проявлениями должна идти в авангарде предпринимаемых мер.

Чтобы если и не победить, то снизить бедность, помогут различные меры поддержки тех граждан, кто оказался в трудной жизненной ситуации, уточнила председатель Центробанка. Социальный счет (специальный счет для социальных выплат) и социальный вклад (для малообеспеченных групп населения, открыть которые с 1 июля 2024 смогут лица, получающие меры соцподдержки) в числе тех инструментов, которые тоже могут помочь людям с невысокими доходами.

Не обошла стороной Набиуллина и специальные программы финграмотности, позволяющие снижать риски людей, найти ориентир и «окно» возможностей рынка для сбережения своих доходов и их увеличения.

Напомним, по данным Росстата, уровень бедности в РФ по итогам прошлого года обновил исторический минимум и на сегодня к бедным можно отнести 13,5 миллиона россиян.

Фото: архив ИА «Высота 102»