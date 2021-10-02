Полиция остановила очередной беспредел скандальных ритуальщиков в Волгограде

Общество 02.10.2021 14:58
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02.10.2021 14:58
Сотрудники полиции вмешались в очередной скандал на кладбище в Волгограде. Как сообщил ИА "Высота 102" индивидуальный предприниматель Александр Рейнард, накануне на Верхнезареченском кладбище его фирма хоронила пожилую женщину. Однако сотрудники погоста перекрыли проезд самосвалом похоронной процессии. Организаторам похорон пришлось вызвать наряд ДПС. Приехавшие сотрудники дали час на освобождение проезда на кладбище. Однако этого сделано не было. Тогда пришлось вызывать полицию. «Моя клиентка позвонила на телефон линии доверия в ГУ МВД, после чего приехал участковый с дознавателями и следователями», - рассказал предприниматель. Совместными усилиями удалось убрать грузовик с дороги. После недолгих пререканий с полицией работники кладбища сдались и открыли шлагбаум для похоронной процессии.
Напомним, неделю назад катафалк ритуальной фирмы индивидуального предпринимателя Александра Рейнарда с гробом также не пропустили на Верхнезареченское кладбище. Ритуальщикам и родственникам усопшего пришлось на плечах нести гроб от кладбищенского забора до могилы. Тогда прибывшие на кладбище сотрудники полиции предпочли не вмешиваться в конфликт.
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