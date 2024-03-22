Происшествия

Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холл»

Происшествия 22.03.2024 23:25
0
22.03.2024 23:25


Губернатор Волгоградской области вечером 22 марта провел оперативное совещание с главами силовых структур после теракта, совершенного сегодня в подмосковном Красногорске на территории «Крокус Сити Холла». Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с трагедией. 

 В начале оперативного совещания Андрей Бочаров от себя лично и от имени всех жителей региона передал самые глубокие и искренние соболезнования семьям погибших мирных жителей, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, – сообщают в обладмине. 

На совещании обсуждались вопросы антитеррористической защищенности жителей региона в связи с последними событиями. 

По информации ФСБ России в здании «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта произошла стрельба. По опубликованным в социальных сетях кадрах с места происшествия, в здание ворвались несколько боевиков, которые открыли огонь на поражение по гражданским. По разным данным, в результате стрельбы погибли от 40 человек. Еще около 100 человек ранены. 

Вскоре после стрельбы в «Крокус Сити Холле» начался пожар. Сотни человек оказались заблокированными в здании. На месте работают специальные подразделения, экстренные службы. 

В факту теракта в Московской области ГСУ СК России возбуждено уголовное дело. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
23.03.2024 00:03
Происшествия 23.03.2024 00:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2024 21:20
Происшествия 22.03.2024 21:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2024 18:26
Происшествия 22.03.2024 18:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2024 10:22
Происшествия 22.03.2024 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2024 10:02
Происшествия 22.03.2024 10:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2024 19:49
Происшествия 21.03.2024 19:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2024 17:34
Происшествия 21.03.2024 17:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2024 10:45
Происшествия 21.03.2024 10:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2024 10:21
Происшествия 21.03.2024 10:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2024 20:20
Происшествия 20.03.2024 20:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2024 16:59
Происшествия 20.03.2024 16:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2024 12:56
Происшествия 20.03.2024 12:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2024 12:55
Происшествия 20.03.2024 12:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2024 10:55
Происшествия 20.03.2024 10:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2024 09:29
Происшествия 20.03.2024 09:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

02:43
Обладмин объявил решения по итогам совещания Бочарова с силовикамиСмотреть фотографии
02:25
На улицах Волгограда в ночь на 23 марта появились патрули с бойцами ОМОНСмотреть фотографии
02:16
Во всех школах и вузах Волгоградской области ввели дистант после теракта в МосквеСмотреть фотографии
00:33
Бочаров провел совещание с замами после трагедии в МосквеСмотреть фотографии
00:03
Режим повышенной готовности объявлен в Волгограде для городских службСмотреть фотографии
23:49
В городе Волжском отменили все развлечения после теракта в «Крокусе»Смотреть фотографии
23:33
В Волгограде отменяют массовые мероприятия из-за теракта в КрасногорскеСмотреть фотографии
23:25
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холл»Смотреть фотографии
23:22
В Волгограде усилят меры безопасности после теракта в КрасногорскеСмотреть фотографии
22:50
В вузах Волгограда отменяют занятия и усиливают меры безопасностиСмотреть фотографии
21:32
В СВО погиб боец из Волгоградской области Павел ПаньшинСмотреть фотографии
21:20
В Волгограде на рабочем месте умер диспетчер аварийнойСмотреть фотографии
20:24
Сброс воды на Волжской ГЭС резко повысят по просьбе РосморречфлотаСмотреть фотографии
20:04
Защитник «Ротора» покинул клуб, отыграв один матчСмотреть фотографии
19:17
«Доказать, что не верблюд»: под Волгоградом у бывшего участника СВО с инвалидностью отобрали машинуСмотреть фотографии
18:49
Дорогу в центре Волгограда перекроют из-за строительства новой котельнойСмотреть фотографии
18:26
Фифти-фифти: водителя и пастуха обвинили в смерти коровы под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:04
Знак свыше: мэрия разъяснила волгоградцам особенности скоростного режима на Астраханском мостуСмотреть фотографии
17:14
Под Волгоградом суд оценил тягу сельчанина к «коллекционированию» коноплиСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде безработный идет под суд за пьяную езду на Ford MustangСмотреть фотографии
16:37
На форуме «Образование – 2024» рассказали, как стать нефтяникомСмотреть фотографии
15:44
В Среднеахтубинском районе «серые» ассенизаторы превращают леса в фекальные болотаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:33
Волгоградский технологический колледж представил лучшие наработки на форуме «Образование-2024»Смотреть фотографии
15:30
Маршрут троллейбуса №15а продлят в Волгограде до ул. Восточно-КазахстанскойСмотреть фотографии
15:16
Установивший газовую колонку иностранец едва не загубил семью в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:45
В Ольховском районе Волгоградской области отремонтируют дороги за 383 млн рублейСмотреть фотографии
14:31
В Волгограде тянут 50-километровый трубопровод к поселку СолнечныйСмотреть фотографии
14:27
«Время денег»: ПСБ и Академия ПСБ впервые провели для волгоградцев серию финансовых игрСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде центр УФНС для должников переехал на новый адресСмотреть фотографии
13:34
Чиновники обещают волгоградцам найти перевозчиков на сельские маршрутыСмотреть фотографии
 