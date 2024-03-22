



Губернатор Волгоградской области вечером 22 марта провел оперативное совещание с главами силовых структур после теракта, совершенного сегодня в подмосковном Красногорске на территории «Крокус Сити Холла». Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с трагедией.

– В начале оперативного совещания Андрей Бочаров от себя лично и от имени всех жителей региона передал самые глубокие и искренние соболезнования семьям погибших мирных жителей, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, – сообщают в обладмине.

На совещании обсуждались вопросы антитеррористической защищенности жителей региона в связи с последними событиями.

По информации ФСБ России в здании «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта произошла стрельба. По опубликованным в социальных сетях кадрах с места происшествия, в здание ворвались несколько боевиков, которые открыли огонь на поражение по гражданским. По разным данным, в результате стрельбы погибли от 40 человек. Еще около 100 человек ранены.

Вскоре после стрельбы в «Крокус Сити Холле» начался пожар. Сотни человек оказались заблокированными в здании. На месте работают специальные подразделения, экстренные службы.

В факту теракта в Московской области ГСУ СК России возбуждено уголовное дело.