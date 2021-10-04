Здравоохранение 04.10.2021 20:10
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04.10.2021 20:10
Крупные частные медицинские учреждения в Волгограде, работающие в системе ОМС, пока не готовы предоставлять пациентам прививки по национальному календарю бесплатно. По новому федеральному закону с 1 октября негосударственные клиники могут оказывать такие услуги своим клиентам, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Государственной Думы.
Принявшие закон депутаты считают, что он даст людям возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют. Сейчас получить бесплатную прививку можно только в государственной или муниципальной поликлинике.
Под новый закон попадают не только прививки, включенные в нацкалендарь, но и в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. В первом случае это вакцины против вирусного гепатита В, гемофильной, пневмококковой инфекции, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита. Во втором – против бешенства, брюшного тифа, ветряной оспы, клещевого вирусного энцефалита, менингококковой инфекции, сибирской язвы, туляремии, холеры, чумы. В настоящее время в этот список входит и вакцина от COVID-19. Обеспечивать клиники прививками должны власти, уточнили в Госдуме.
В Волгограде в колл-центрах двух крупных сетей частных клиник, чьи филиалы работают, в том числе, на проспекте им. Ленина на остановке «ЦПКиО» и на улице Краснознаменской, сообщили, что пока не делают бесплатные прививки. Еще в одном крупном частном медучреждении, расположенном возле ж/д-вокзала Волгоград-I, затруднились ответить и посоветовали обратиться в прививочный кабинет поликлиники. Все три юридических лица числятся в реестре медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС Волгоградской области. Говорить о перспективах пока тоже не приходится: в колл-центрах не смогли уточнить, появятся ли бесплатные вакцины из нацкалендаря в ближайшее время.
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