Происшествия

В Волжском иномарка сбила двух девочек возле школы: видео

Происшествия 08.05.2024 13:53
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08.05.2024 13:53


В городе Волжский Волгоградской области водитель Hyundai сбил на пешеходном переходе двух школьниц. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, происшествие произошло 8 мая у дома №26 по улице Советской неподалеку от средней школы №19. Кадры с места происшествия выложили очевидцы в местном Telegram-канале. 



- По предварительной информации, водитель иномарки двигался по улице Советской и на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух девочек 2014 года рождения, - пояснили в пресс-службе регионального главка.

Девочки, уточняют полицейские, в результате ДТП госпитализированы. По предварительным данным, травмы не угрожают жизни детей. 

По информации прокуратуры Волгоградской области, водителю 46 лет. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор г.Волжского Виталий Орлов.

Фото: прокуратура Волгоградской области 

Видео: Жесть Волжский / Telegram

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