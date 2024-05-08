Экономика

В Волгоградской области могут ввести режим ЧС из-за гибели посевов от заморозков

Экономика 08.05.2024 17:54
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08.05.2024 17:54


В Волгоградской области в ближайшие дни могут ввести режим ЧС регионального характера из-за гибели посевов от заморозков. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на проект постановления губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Согласно тексту документа, режим ЧС в том случае, если будет объявлен, будет действовать на территории Алексеевского, Быковского, Городищенского, Даниловского, Дубовского, Еланского, Жирновского, Иловлинского, Калачевского, Камышинского, Киквидзенского, Клетского, Котельниковского, Котовского, Кумылженского, Ленинского, Михайловского, Нехаевского, Николаевского, Новоаннинского, Новониколаевского, Октябрьского, Ольховского, Палласовского, Руднянского, Светлоярского, Серафимовичского, Среднеахтубинского, Старополтавского,  Урюпинского, Фроловского и Чернышковского муниципальных районов.  
Главам вышеперечисленных районов до 29 мая будет необходимо предоставить в комитет сельского хозяйства Волгоградской области документы, подтверждающие гибель сельскохозяйственных культур.
Ранее в комитете сельского хозяйства Волгоградской области сообщали о начале мониторинга состояния озимых и яровых культур в хозяйствах из-за неблагоприятных погодных условий.  
– В нашем регионе пять природно-климатических зон, и заморозки, как правило, касаются отдельных территорий: где-то более сильные, где-то менее чувствительные — но без урожая Волгоградская область не останется. При кратковременных низких температурах наружного воздуха говорить об опасениях за состояния озимых не приходится. К тому же сейчас колос ещё защищен — находится в трубке, – заявляла руководитель межведомственной экспертной группы при комитете сельского хозяйства Ольга Гурова. – Однако на некоторых отдельных территориях зафиксированы температуры, которые могли оказать влияние на поля – в настоящее время эксперты, профильные специалисты адресно занимаются каждым случаем.

Напомним, введение режима ЧС необходимо для применения дополнительных механизмов поддержки аграриев, аккумулирования дополнительных сил и средств с целью нивелировать последствия майских заморозков.
Ранее жители Волгоградской области жаловались на гибель урожая ягод из-за майских заморозков. Понижения температуры до -5 градусов в некоторых северных районах региона не выдержали виноград, абрикос, вишня, черешня и другие косточковые растения. Также заморозки прихватили и ростки картофеля.
Между тем, синоптики огорчили новым неутешительным прогнозом – ночные минусовые температуры воздуха и на почве ожидаются с 9 по 11 мая.
 

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