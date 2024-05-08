Согласно тексту документа, режим ЧС в том случае, если будет объявлен, будет действовать на территории Алексеевского, Быковского, Городищенского, Даниловского, Дубовского, Еланского, Жирновского, Иловлинского, Калачевского, Камышинского, Киквидзенского, Клетского, Котельниковского, Котовского, Кумылженского, Ленинского, Михайловского, Нехаевского, Николаевского, Новоаннинского, Новониколаевского, Октябрьского, Ольховского, Палласовского, Руднянского, Светлоярского, Серафимовичского, Среднеахтубинского, Старополтавского, Урюпинского, Фроловского и Чернышковского муниципальных районов.
Главам вышеперечисленных районов до 29 мая будет необходимо предоставить в комитет сельского хозяйства Волгоградской области документы, подтверждающие гибель сельскохозяйственных культур.
Ранее в комитете сельского хозяйства Волгоградской области сообщали о начале мониторинга состояния озимых и яровых культур в хозяйствах из-за неблагоприятных погодных условий.
Ранее жители Волгоградской области жаловались на гибель урожая ягод из-за майских заморозков. Понижения температуры до -5 градусов в некоторых северных районах региона не выдержали виноград, абрикос, вишня, черешня и другие косточковые растения. Также заморозки прихватили и ростки картофеля.
Между тем, синоптики огорчили новым неутешительным прогнозом – ночные минусовые температуры воздуха и на почве ожидаются с 9 по 11 мая.