«Спал в лифте и катался в метро»: в Москве нашли пропавшего подростка из Волгоградской области

Расследования 08.05.2024 13:29
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08.05.2024 13:29
В Москве нашли пропавшего зимой подростка из Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в отделе полиции по Еланскому району, несовершеннолетний уже доставлен домой. Сейчас подростком и его семьей занимается инспекция по делам несовершеннолетних.Напомним, как сообщало V102.RU, 16-летний Кирилл Т. пропал еще 18 февраля. Однако лишь на днях родители обратились в полицию в связи с исчезновением сына.
Молодой человек, как выяснилось, все это время жил в Москве, где, скорее всего, занимался бродяжничеством. Подросток с покрашенными и отросшими волосами с товарищем такой же неформальной внешности попал на видео в лифте одного из домов, на улице столицы и в метро.
Скриншот Елань новости t.me
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