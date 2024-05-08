В Волгограде 9 мая общественный транспорт пустят по спецрасписанию









Городской общественный транспорт в Волгограде 9 мая перейдет на особый режим работы. Движение будет осуществляться по специальному расписанию и схемам движения, подготовленным для каждого вида транспорта в зависимости от времени и места проведения праздничных мероприятий, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.





Скоростной трамвай в День Победы днем будет следовать с интервалом в 3-4 минуты, а после 20:00 – 9-10 минут. В последний рейс от станции «Ельшанка» трамвай выйдет в 22:42.





Усилена и работа троллейбусных маршрутов. Троллейбусы Nº8а и N°10а будут ходить вечером с интервалом 13-15 минут, а маршруты Nº9 и Nº15а с интервалом 15-17 минут. Последние рейсы через центр города пройдут от 23:15 до 23:40.





На популярные автобусные маршруты Nº2 и Nº21 добавят вечерние рейсы. Они будут ходить с 22:00 с временным интервалом 10-15 минут. Последние рейсы автобусов Nº2 и Nº21 проследуют в 22:55 и 23:15.





Во время проведения парада все автобусные рейсы с конечной остановкой «Ж/д вокзал» будут следовать к ней через улицы Порт-Саида и Коммунистическую.





Автобусы, проезжающие через улицу Краснознаменская, приостановят движение на период прохождения военной техники по окончании парада.