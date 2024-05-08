Общество

Волгоградцы проснулись ночью из-за громкого хлопка и огня под окнами

Общество 08.05.2024 14:00
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08.05.2024 14:00


Жителей Краснооктябрьского района Волгограда в ночь на 8 мая разбудил звук громкого хлопка и огонь во дворе многоквартирного дома. Со слов волгоградцев, рядом с их домами вспыхнули сразу две контейнерные площадки. На место оперативно прибыли пожарные.

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе регоператора – неизвестные снова подожгли мусорные баки на площадках, расположенных по улице Библиотечная, 15 и 16. На первом адресе было установлено три бака. Два из них выгорели полностью, третий оплавился от огня и стал непригодным для сбора отходов. На втором адресе удалось спасти один из двух установленных баков.

Отметим, что это не первая попытка поджигателей уничтожить контейнерные площадки в Волгограде. Так, с начала весны в Центральном, Дзержинском, Красноармейском, Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах уже сожгли дотла 20 мусорных баков. Регоператор просит волгоградцев фиксировать такие нарушения на видео и присылать на почту или через социальные сети. Это позволит оперативно найти и наказать вандалов.

– Такое нарушение может быть квалифицировано как умышленные уничтожение или повреждение имущества. Если это повлекло причинение значительного ущерба, нарушитель может получить наказание: от штрафа до 40 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет, – пояснили в пресс-службе «ЭкоЦентра».

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