ГУ МВД: в Котово арестованы участники конфликта с полицией

В ГУ МВД России по Волгоградской области прокомментировали обстоятельства конфликта, который 7 мая произошел рядом с местным стадионом между сотрудниками полиции и тремя мужчинами. Напомним, потасовку записала на видео одна из пострадавших. По информации пресс-службы Главка, двое участников помещены под арест.

– 7 мая 2024 года сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Отдела МВД России по Котовскому району прибыли для оформления дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на ул. Мира в Котово. Водитель автомобиля «ВАЗ-2109» без государственных регистрационных знаков, 23-летний пассажир автомобиля, а также их 28-летний знакомый, пришедший на место происшествия, попытались препятствовать работе сотрудников полиции, вели себя агрессивно. Сотрудники полиции пресекли их противоправные действия, задержали правонарушителей и доставили в отдел полиции, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

10 суток ареста получил водитель отечественной легковушки. В отношении мужчины были составлены административные материалы за нарушение Правил дорожного движения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Двое других участников конфликта получили по пять суток ареста – они признаны судом виновными по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) и ч. 2 ст. 20.1. КоАП РФ (мелкое хулиганство).

– Материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти водителем автомобиля направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, – уточняют в ГУ МВД.