Общество 08.05.2024 17:00
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08.05.2024 17:00
Ежегодные соревнования среди команд юношей и девушек традиционно проходят на площадке Центра уличного баскетбола, открытой в Волгограде в рамках первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ – Детям».
Участие в торжественном открытии турнира приняли заместитель управляющего Южного филиала ПСБ Олеся Маслакова, представители Волгоградской областной Федерации баскетбола, городской Думы и администрации Волгограда.
– Турнир третий год подряд проходит на площадке Центра уличного баскетбола в преддверии Дня Победы. С каждым годом растет уровень соревнований и мастерства участников, расширяется география турнира. И мы рады быть частью этого спортивного праздника, объединяющего все больше талантливых ребят, которые свои первые победы в спорте посвящают сегодня памяти героев, солдат, фронтовиков Великой Отечественной войны в благодарность за их бессмертный подвиг и Великую Победу, – сказала Олеся Маслакова.
В этом году турнир собрал 50 баскетбольных команд из Волгоградской и Ростовской областей. Впервые участие в соревнованиях приняли спортсмены из Волжского, Средней Ахтубы, Фролово, Камышина и Волгодонска. Расширился и возрастной диапазон участников – за победу боролись 5 команд спортсменов старше 25 лет.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, были награждены кубками, а все игроки – медалями и дипломами.
Напомним, Центр уличного баскетбола был построен в Волгограде в 2022 году с учетом всех международных требований. Доступ к площадке свободный. Ежедневно здесь тренируются и профессиональные спортсмены, и любители спорта всех возрастов, а также проводятся соревнования разного уровня.
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