В Волгограде с 13 мая приостановят работу скоростного трамвая





В Волгограде первая после майских праздников рабочая неделя начнется с неприятного сюрприза для пассажиров СТ. С 13 мая будет приостановлена работа скоростного трамвая по маршрутам СТ и СТ2. Как сообщает ИА «Высота 102», вместо этого власти обещают заместить выпавший общественный транспорт спецрейсами электробусов. Соответствующее постановление было накануне подписано руководителем департамента городского хозяйства.

- МУП «Метроэлектротранс» с 13 мая 2024 года и до окончания ремонтных работ на линии скоростного трамвая обеспечить обслуживание маршрута № 15 во временных компенсационных границах «ул. Тополевая – пл. им. Титова» шестнадцатью электробусами ежедневно в режиме с 6:00 до 22:00, — говорится в поручении главы департамента.

Согласно опубликованной информации, из-за реконструкции трамвайной линии обслуживание СТ прекратится на участке в границах «ул. 39-й Гвардейской Дивизии — Ельшанка».

Отметим, о сроках, на которые приостанавливается работа скоростного трамвая, в документе не сообщается.