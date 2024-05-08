На «Красном Октябре» почтили память героев-краснооктябрьцев





У руин Центральной заводской лаборатории состоялся торжественный митинг, где ветераны, сотрудники предприятия и воспитанники творческих районных коллективов почтили память заводчан, ковавших Победу в тылу и на фронте. О событиях военных лет и героизме краснооктябрьцев гостям рассказали также «Стена Памяти» и экспозиция «Завод-воин. Завод-труженик», открытые на предприятии в преддверии Дня Великой Победы.





Старт торжественным мероприятиям был дан у знака-стелы воинам 39-ой гвардейской дивизии, где в дни Сталинградской битвы находился ее штаб. Сотрудники цеха по производству извести, порошков и люнкерита возложили к памятнику живые цветы и венок.





Традиционный митинг состоялся у руин ЦЗЛ. Со словами поздравлений и благодарности к ветеранам обратился директор по экономике и финансам Валерий Бурых:

– В наших сердцах живы воспоминания о том великом подвиге, который совершил советский народ. Мы чтим память защитников «Красного Октября» и заводчан, самоотверженно сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу. Они отстояли завод, город и Родину. Низкий поклон, дорогие ветераны, за Ваше мужество, отвагу и стойкость!





Сегодня в живых осталось только двое заводчан – участников Великой Отечественной войны: Александра Семеновна Машкова и Виктор Иванович Богданов. Оба они в семнадцатилетнем возрасте пошли на фронт добровольцами. Александра Семеновна служила медсестрой, а Виктор Иванович обучал курсантов танковому огневому делу. Представители предприятия поздравили ветеранов с Днем Победы в домашней обстановке.

О трудовых победах краснооктябрьцев в военные годы рассказала директор музея «Красного Октября» Наталия Болдырева:

– После окончания Сталинградской битвы завод оказался разрушен, но не побежден. В кратчайшие сроки предприятие должно было снова заработать. Не жалея себя, металлурги все силы бросили на его восстановление. Жизнь и работа в таких тяжелейших условиях были настоящим подвигом. Результатом самоотверженного труда заводчан стал выпуск первой плавки, состоявшийся всего через пять месяцев после окончания боев.





Председатель Совета ветеранов предприятия Владимир Петрович Свистунов во время своего выступления отметил, что заводчане свято чтут подвиг всех причастных к Великой Победе, передают память о своих героических предшественниках молодому поколению.

Воспитанники творческих коллективов Комплекса культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина также поздравили присутствующих с праздником – они подготовили вокальные и танцевальные номера, посвященные Великой Победе. После их выступления состоялась церемония возложения живых цветов и венка к руинам ЦЗЛ.

Торжественное мероприятие продолжилось у могилы первой женщины-сталевара завода – Ольги Ковалевой, погибшей в рядах народного ополчения в августе 1942 года. За памятником и прилегающей к нему территорией ухаживают работники цеха ремонта металлургических печей.

Также заводчане возложили цветы и венок к могилам воинов Красной армии, павших в боях за освобождение Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков, на территории Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане и к братской могиле на проспекте Металлургов, в которой похоронены воины 45-ой стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда.

Отметим, что в этом году на «Красном Октябре» во второй раз проходит акция «Стена Памяти». В здании заводоуправления расположены стенды с портретами участников Великой Отечественной войны – родными и близкими сотрудников. Также открыта экспозиция, собранная совместно с музеем завода специально ко Дню Победы. Она рассказывает о трудовом и ратном подвиге краснооктябрьцев в годы Великой Отечественной войны.