8 и 9 мая — именно эти даты в России и мире знаменуют собой Дни великой Победы над фашизмом, триумф советского солдата над «коричневой чумой». В город-герой Волгоград, который снова обретает имя-символ Сталинград, съезжаются тысячи туристов из разных стран, чтобы отдать дань уважения подвигу героического поколения победителей.

В этом году, как, впрочем, и всегда, почтить память защитников приехали представители общественных объединений «Берлинские друзья народов России» и «Чешский союз борцов за свободу». После возложения цветов к братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й Армий, погибших при обороне Сталинграда, иностранные делегации направились в ВГСПУ, где состоялся международный круглый стол на тему «Мировое большинство строит многополярный мир».





Эксперты, журналисты и общественники обсуждали слом мирового порядка и роль России в этих глобальных процессах. Общая мысль — нашей стране уготовано будущее нового ориентира для других государств, которые готовы строить справедливое общество на принципах равноправия, дружбы и сотрудничества, как это делал Советский Союз.

— Сегодня Россия успешно осуществляет политику в своих интересах, а также в интересах других стран, которые желают присоединиться к общему делу. Россия вновь становится лидером нового мироустройства и ценности русского мира становятся вдохновением для многих стран и народов, не побоюсь сказать — для мирового большинства. Россия всегда открыта к диалогу, если он предлагается всерьез и на равных условиях, — отметил в своем выступлении член общественной организации «Чешский союз борцов за свободу» Якуб Зиба.

В свою очередь советник общественной организации «Берлинские друзья народов России» Торстен Рексин подробно ответил на вопросы корреспондента V102.RU, рассказав о роли России в современной истории на фоне конфликта с Украиной, практическом запрете 9 Мая в Германии и поддержки русских, а также высказал предположение, чем обернется спецоперация для террористического режима Владимира Зеленского.

Подробности — в видеорепортаже ИА «Высота 102».

Напомним, ранее экс-разведчик США Скотт Риттер прокомментировал провал атаки Украины на Кремль, а сторонник Трампа Дуглас Литтлтон рассказал о сроках окончания СВО и несбывшихся мечтах Америки.

Справка. Объединение «Берлинские друзья народов России» (Verein Berliner Freunde der Völker Russlands e.V.) в Берлине продолжает гуманистические и объединяющие народы традиции германо-российской и германо-советской дружбы. Оно способствует развитию стремлений к дружеским контактам и встречам с людьми и народами России, поддерживает инициативы по культурному, гуманитарному, туристическому, научному и экономическому сотрудничеству. На сегодня важнейшими задачами, стоящими перед организацией, являются сохранение памяти о советских воинах, павших в боях за освобождение Германии от фашистской чумы, распространение исторической правды о Второй мировой войне и роли Советского Союза в Великой Победе.

Общественная организация «Чешский союз борцов за свободу» проводит огромную работу для сохранения памяти о подвиге воинов Красной Армии, павших на территории Чехословакии в годы Второй мировой войны.

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

