Общество

В Волгограде к акции «Бессмертный автополк» присоединялась Росгвардия

Общество 08.05.2024 19:48
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08.05.2024 19:48


В Волгограде местные жители, общественные организации и все желающие могут присоединиться к акции «Бессмертный автополк». Как сообщает ИА «Высота 102», одними из первых портреты фронтовиков разместили на своих автомобилях сотрудники Управления Росгвардии. 

Сотрудники вневедомственной охраны разместили на патрульных автомобилях портреты родственников - участников Великой Отечественной войны, – рассказали в пресс-службе управления. – В течение недели служебные автомобили вневедомственной охраны с портретами победителей будут выходить на маршруты патрулирования в круглосуточном режиме в городах и населенных пунктах Волгоградской области.


Так, например, портрет своего деда – старшего лейтенанта Василия Стефановича – разместил на служебном автомобиле младший сержант полиции Антон Токарев.

– Мой дед был командиром стрелковой роты, в 1945 году награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг», Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Отечественной войны I степени, Медалью «За взятие Берлина», – рассказал правоохранитель. 

Напомним, что из соображений безопасности в этом году в Волгограде вновь отменили шествие «Бессмертного полка». Однако, жители Волгограда могут разместить портреты фронтовиков в социальных сетях, на окнах дома, стеклах автомобилей. Таким образом волгоградцы почтить память тех, кто сражался в годы ВОВ с немецкими захватчиками и внес свой вклад в Великую Победу. 

Фото: пресс-служба волгоградского управления Росгвардии

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