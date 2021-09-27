В Волгоградской области убедят 300 тысяч пенсионеров привиться от Covid-19

Здравоохранение 27.09.2021 12:21
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27.09.2021 12:21
Адресную работу с непривитыми от коронавирусной инфекции пожилыми жителями проведут в Волгоградской области. Как сообщили в администрации региона, усилить работу в этом направлении - такую задачу поставил сегодня перед главами муниципальных образований, поселений и руководителями медучреждений губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании, где осуждалась сложившаяся в регионе санитарно-эпидемиологическая ситуация.
Так, в Волгоградской области насчитывается порядка 300 тысяч человек в возрасте 65 лет и старше, которые еще не сделали прививку от Covid-19. Глава региона поручил "усилить адресную разъяснительную работу" с этой категорией жителей. Такой работой планируется охватить и другие слои населения. Так, всем заместителям губернатора по курируемым отраслям деятельности дано указание провести рабочие встречи с отраслевыми советами, с руководителями трудовых коллективов с целью выработки дополнительных механизмов активизации вакцинации сотрудников.
Между тем, по данным на конец сентября прививку от коронавируса в Волгоградской области сделали порядка 860 тысяч человек, более 380 тысяч — от гриппа. На оперативном совещании было отмечено, что пока этого недостаточно, чтобы обеспечить устойчивый коллективный иммунитет от таких заболеваний в регионе.
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