Кассационный суд подтвердил картельный сговор волгоградских и ростовских дорожников





Кассация признала обоснованным решение ФАС в деле о дорожном картеле на 24 млрд рублей с участием волгоградских и ростовских фирм. Об этом сообщили V102.RU в антимонопольном ведомстве. Ранее «Ростовское ДСУ», «Т-Транс» и «Таганрогское ДСУ» пытались оспорить решение службы в судебном порядке, но арбитражный суд Москвы поддержал решение ФАС. Кассация признала обоснованным решение ФАС в деле о дорожном картеле на 24 млрд рублей с участием волгоградских и ростовских фирм. Об этом сообщили V102.RU в антимонопольном ведомстве. Ранее «Ростовское ДСУ», «Т-Транс» и «Таганрогское ДСУ» пытались оспорить решение службы в судебном порядке, но арбитражный суд Москвы поддержал решение ФАС.

Напомним, как сообщало V102.RU, ранее ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении 6 организаций Ростовской и Волгоградской областей, усмотрев в их действиях признаки картельного сговора. В ведомстве утверждали, что ООО «РостовАвтоДорСтрой», ООО «Ростовское ДСУ», ООО «Таганрогское ДСУ»,ООО «ВолгоградАвтоДорСтрой», ООО «Тацинское ДСУ» и ООО «Т-Транс» заключили антиконкурентное соглашение в 121 торговой процедуре на выполнение работ по строительству, ремонту, в том числе капитальному, реконструкции и содержанию автодорог общего пользования в Ростовской и Волгоградской областях, а также в республике Адыгея.

Это привело к поддержанию цен на торгах. Общий размер начальных (максимальных) цен контрактов составил 24 153 421 244 рубля. При этом часть средств на выполнение работ была выделена в рамках национального

проекта «Безопасные качественные дороги».

По данным V102.RU, в Волгоградской области ООО «ВолгоградАвтоДорСтрой» являлось одним из основных подрядчиков органов власти по ремонту дорог. Только в 2021 году компания освоила около 2 миллиардов бюджетных средств. Фирма занималась строительством дорог в Городищенском, Иловлинском, Калачевском, Чернышковском, Михайловском, Суровикинском, Клетском районах, а также в областном центре. В городе-герое фирма реконструировала улицы Фадеева, Дачную, проспект Героев Сталинграда, Линевскую, Лесогорскую, Шекснинскую, Республиканскую, Двинскую и другие трассы. Это привело к поддержанию цен на торгах. Общий размер начальных (максимальных) цен контрактов составил 24 153 421 244 рубля. При этом часть средств на выполнение работ была выделена в рамках национальногопроекта «Безопасные качественные дороги».По данным V102.RU, в Волгоградской области ООО «ВолгоградАвтоДорСтрой» являлось одним из основных подрядчиков органов власти по ремонту дорог. Только в 2021 году компания освоила около 2 миллиардов бюджетных средств. Фирма занималась строительством дорог в Городищенском, Иловлинском, Калачевском, Чернышковском, Михайловском, Суровикинском, Клетском районах, а также в областном центре. В городе-герое фирма реконструировала улицы Фадеева, Дачную, проспект Героев Сталинграда, Линевскую, Лесогорскую, Шекснинскую, Республиканскую, Двинскую и другие трассы.