Общество

КСП Волжского возглавил Андрей Попов

Общество 08.05.2024 15:48
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08.05.2024 15:48


Бывший управделами администрации Волжского Волгоградской области Андрей Попов стал председателем городской КСП. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные на сайте палаты данные.
Ранее V102.RU сообщало, что Юрию Жучкову, который возглавлял КСП Волжского 10 лет, нашли замену. Очередной срок его полномочий истек 30 апреля. Смену руководства контрольно-счетного органа ранее одобрили депутаты Волжской городской думы, которые еще в феврале согласовали на эту должность Андрея Попова.
Любопытно, что новым управляющим делами администрации Волжского стала Оксана Попова. 
Фото сайта КСП Волжского

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