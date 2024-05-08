Момент наезда иномарки на школьниц в Волжском попал на видео

Опубликовано видео наезда иномарки на двух девочек-подростков школы № 19 на зебре в Волжском Волгоградской области, сообщает V102.RU.

Прокуратура региона взяла ход проверки происшествия на контроль. В надзорном ведомстве уточнили, что за рулем Hyundai Solaris находился 46-летний мужчина, а ДТП произошло в 11.00. Пострадали девочки в возрасте 9-ти и 10-ти лет.

Напомним, по предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель иномарки сбил школьниц на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 26, двигаясь по улице Советской.

Фото: прокуратура Волгоградской области

Видео: Powernet