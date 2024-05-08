Под Волгоградом торжественно открыли памятник «Воинам-землякам»





Сегодня, 8 мая, памятник «Воинам-землякам» открыли в поселке Первомайский Среднеахтубинского района Волгоградской области. Мемориал установлен в честь 30 погибших жителей поселка, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны.

На памятном месте в центре поселения возвели трехметровую скульптурную композицию, автором которой стал заслуженный художник России Сергей Щербаков. Прилегающую территорию к монументу благоустроили зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами.

Собравшиеся на торжественном мероприятии представители регионального заксобрания, сенатор, депутаты областной думы, муниципальные руководители и представители молодежных и общественных организаций почтили память погибших героев минутой молчания и возложили к монументу «Воинам-землякам» венки и цветы.

Фото: Волгоградская областная дума