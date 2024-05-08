Ремонт продлится до осени: власти Волгограда раскрыли подробности ограничения работы СТ





С 13 мая в Волгограде метротрам начнет работать в границах остановок «ВГТЗ» — «Ул. 39-й Гвардейской». До завершения ремонтных работ участок маршрутов от станции «Ельшанка» до «ул. 39-й Гвардейской Дивизии» обслуживаться не будет.

– В понедельник в Волгограде начинается очередной этап реконструкции наземной линии скоростного трамвая. Специалистам предстоит полностью заменить основание пути, рельсошпальную решетку и контактную сеть на участке от ул. 39-й Гвардейской до ул. Землянского, что составляет порядка 3,5 км, – уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии.

Спасти от транспортного коллапса областной центр должны электробусы. Как ранее сообщала редакция, власти приняли решение временно изменить электробусный маршрут № 15, который с 13 мая будет работать в границах «ул. Тополевая — пл. им. Титова».

– Для проведения основного объема работ выбран летний период, ежегодно характеризующийся снижением пассажиропотока на линии СТ. Перед подрядными организациями поставлена задача завершить основной объем работ к осени, – добавили в городской администрации.

Для удобства пассажиров муниципалитет пообещал, что на время ремонтных работ в электробусах будут действовать не только проездные на автобус, но и на скоростной трамвай.