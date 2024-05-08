Один из пострадавших в ДТП на трассе Москва-Волгоград находится в реанимации

Врачи борются за жизнь 34-летнего пассажира «Лады Гранты», который пострадал накануне в массовом ДТП на трассе Москва-Волгоград в Иловлинском районе. Мужчина находится в реанимации, сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, на трассе Р-22 в Иловлинском районе Волгоградской области произошла авария с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель «Лады Гранты», который выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN. После этого произошло столкновение «Лады Гранты» с Mercedes и цементовозом.

В аварии пострадали три человека - водитель Лады» 2001 г.р. и пассажиры 1990 и 1997 г.р. С места происшествия всех троих доставили в больницу N 25 Волгограда.

- Пациенты находятся в больнице №25. Мужчина 1990 г.р. в реанимации, состояние тяжелое, стабильное. Мужчины 1997 г.р. и 2001 г.р. состояние стабильное, получают необходимую помощь в отделении хирургии, - уточнили в облздраве.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области