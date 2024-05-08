«Они задели две машины»: стали известны подробности потасовки кавказцев с полицией в Котово

По сведениям информагентства, в отношении мужчины, который устроил потасовку с полицейским, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти». Его спутники, бородатые парни, задержаны и отбывают административный арест.
Расследования 08.05.2024 16:44
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08.05.2024 16:44
По сведениям информагентства, в отношении мужчины, который устроил потасовку с полицейским, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти». Его спутники, бородатые парни, задержаны и отбывают административный арест.
Стали известны подробности потасовки кавказцев с полицейскими в Котово Волгоградской области, которую сняли на видео очевидцы. Как сообщили читатели V102.RU, инцидент произошел накануне, 7 мая, около Центрального стадиона городского поселения, где проходил детский футбольный матч.– Машина, в которой находились несколько человек, в том числе двое кавказцев, проезжала мимо стадиона и недалеко от пешеходного перехода задела два автомобиля. В одной из пострадавших машин находилась девушка. Она стали на нее «наезжать». На место прибыли сотрудники полиции, которые попытались успокоить разбушевавшихся мужчин, но они находились в каком-то возбужденном состоянии. Один из парней проявил агрессию и по отношению к полицейскому, после этого их еле затолкали в служебный автомобиль и увезли, - рассказывает один из многочисленных свидетелей.
По сведениям информагентства, в отношении мужчины, который устроил потасовку с полицейским, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти». Его спутники, бородатые парни, задержаны и отбывают административный арест.
Напомним, один из участников потасовки толкал полицейского и хватал его за форменную одежду, а также предлагал ему выяснить отношения вечером. Комментарий от правоохранительных органов ожидается.
Видео читателей V102.RU
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