Предпраздничный Сталинград сковали 8-балльные пробки

Улицы Волгограда, который на период празднования Дня Победы официально стал Сталинградом, сковали 8-балльные пробки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сервис «Яндекс.Карты», напряженная дорожная ситуация сложилась на Первой продольной, где зафиксировано несколько ДТП.

Автомобилисты стоят в пробках на подъезде к перекрестку на 7-ой Гвардейской и прилегающих к нему улицах. Затруднено движение на проспекте Ленина в районе планетария, на перекрестке с улицей Комсомольской, возле собора Александра Невского, на улице Коммунистической, улицах Невской и Кубанской, ул. Рабоче-Крестьянская и других.





Напомним, что движение по центральным улицам сегодня, 8 мая, перекроют с 22.00. Ограничения будут действовать до 12:00 9 мая из-за парада.

Также ограничение движения автомобилей 8 мая будет введено с 21:30 до 22:30 на участке в границах улиц Крылова и 7-й Гвардейской.

Скриншот «Яндекс.Карты»

Фото: архив V102.RU