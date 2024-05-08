Расследования

В Волгограде приставы прижали к стене владельца премиального Lexus

Расследования 08.05.2024 13:25
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08.05.2024 13:25


Арест премиального кроссовера Lexus RX300 сподвиг волгоградца погасить задолженность при разделе имущества. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по региону, до этого владельца иномарки не беспокоили ни арест банковских счетов и нежилого имущества, ни даже ограничение на выезд за пределы страны. 

- При разводе у супругов возникли споры из-за раздела имущества, дошедшие до суда. В итоге суд принял решение взыскать в пользу женщины 3,5 млн рублей, - рассказали в ведомстве. - Добровольно вступившее в законную силу решение мужчина не исполнил, и взыскатель обратилась за помощью в службу судебных приставов.

Судебным приставом было установлено местонахождение автомобиля. Должнику вручили предупреждение об изъятии транспортного средства при неуплате задолженности. И лишь после ареста и изъятия иномарки мужчина в течение двух дней погасил остаток задолженности.

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