В Волгограде приставы прижали к стене владельца премиального Lexus





Арест премиального кроссовера Lexus RX300 сподвиг волгоградца погасить задолженность при разделе имущества. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по региону, до этого владельца иномарки не беспокоили ни арест банковских счетов и нежилого имущества, ни даже ограничение на выезд за пределы страны.

- При разводе у супругов возникли споры из-за раздела имущества, дошедшие до суда. В итоге суд принял решение взыскать в пользу женщины 3,5 млн рублей, - рассказали в ведомстве. - Добровольно вступившее в законную силу решение мужчина не исполнил, и взыскатель обратилась за помощью в службу судебных приставов.

Судебным приставом было установлено местонахождение автомобиля. Должнику вручили предупреждение об изъятии транспортного средства при неуплате задолженности. И лишь после ареста и изъятия иномарки мужчина в течение двух дней погасил остаток задолженности.